R. Motuzas: nemanau, kad verslai nustotų važiuoti per Baltarusiją ir Rusiją

„Vežėjai važiavo ir važiuos. Manau, kad pasirinkti kitą kelią, tarkime, per Lenkijos teritoriją irgi galima, bet turbūt mūsų vežėjai praras dalį vežėjų, nes ta dalis vežėjų yra Lietuvos piliečiai“, – trečiadienį Eltai komentavo R.Motuzas.
„Manau, verslas nesustotų, bet pritariu ministro nuomonei, kad reikia labai atsargiai įvertinti situaciją. Matyt, tų provokacijų ateityje tik didės“, – pridūrė jis.
Pasak URK pirmininko, verslai jau dabar yra nuolat įspėjami apie galimas rizikas, o pastaroji patirtis duos ir tam tikras pamokas.
„Mes palaikome ryšį su vežėjais ir dėl dabartinės situacijos. Vakar Erlandas Mikėnas (LINAVA prezidentas – ELTA) skambino. Kiek supratau, jie norėtų dabar užbaigti tą, kad susigražinti techniką, ir priimti kažkokius sprendimus dėl tolimesnio savo verslo“, – sakė R.Motuzas.
Politikas taip pat pridūrė, kad pastaruosius 10 metų verslams yra akcentuojama, jog tranzito per Rusiją ir Baltarusiją turėtų būti vengiama, nes nuolat gali pasitaikyti įvairių provokacijų.
„Turėjome per tą laiką visokių įvykių – ir dėl kelių eismo taisyklių neva pažeidimo, tai neva per pėsčiųjų perėją partrenkė žmogų ir t. t. Visokios provokacijos, kur diplomatai spręsdavo“, – nurodė parlamentaras.
„Bet verslas yra verslas. Šiuo metu tai yra didelis verslas. Tranzitas tarp Europos ir Azijos šalių ir, aišku, vežėjai važiavo ir važiuos“, – kalbėjo R.Motuzas.
Trečiadienį LRT radijui K.Budrys teigė, kad Lietuva padarys viską dėl vežėjų įmonių, kurių turtas įkalintas Baltarusijoje. Tačiau jis neatmeta, jog toks verslo vystymas su Lietuvai priešiška valstybe tapo silpnybe, kurios artimiausiu metu gali tekti atsisakyti.
„Turėsime turėti tą diskusiją, kai šią (vežėjų – ELTA) situaciją išspręsime ir apibrėžti, kokios yra mūsų leistinos priklausomybės, kiek mes galime sau leisti, kad mus bet kada paimtų už vienos vietos ir šantažuotų, prašytų vieno ar kito dalyko“, – dėstė ministras.
Kaip skelbta, suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Po sienos uždarymo Baltarusijos teritorijoje užstrigo apie tūkstantį Lietuvos bendrovių krovininių transporto priemonių, kurios šiuo metu laikomos baltarusių aikštelėse, joms nėra leidžiama sugrįžti į Lietuvą.
Praėjusią savaitę PKP punktai buvo atverti, o šios savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė, kad jeigu situacija su Baltarusija nesikeis, gali būti priimtas sprendimas vėl uždaryti sieną.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Remigijus MotuzasvežėjaiBaltarusija
Rodyti daugiau žymių