Šventinį darbo grafiką skelbia ir „Maxima“: štai kada parduotuvės nedirbs

Šiais metais prie Kūčių stalo sėsime trečiadienio vakarą – šią dieną visos „Maximos“ parduotuvės (išskyrus vieną, esančią prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9, kuri dirbs iki 18 val.) dirbs iki 20 valandos.
Pirmąją Kalėdų dieną, ketvirtadienį, tinklo parduotuvės nedirbs visoje Lietuvoje, o antrąją, penktadienį, duris atvers 9 valandą ryto.
Paskutinę metų dieną didžioji dalis „Maximos“ parduotuvių pirkėjų lauks iki 21 valandos, o pirmąją Naujųjų metų dieną nedirbs.
KalėdosNauji metaiKūčios
