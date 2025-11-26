VerslasRinkos pulsas

Šventinį darbo grafiką skelbia ir „Maxima“: štai kada parduotuvės nedirbs

2025 m. lapkričio 26 d. 14:02
Iki svarbiausių metų švenčių likus kiek mažiau nei mėnesiui, lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ informuoja apie parduotuvių darbo laiko pokyčius šventiniu periodu. Kaip jau įprasta, daugiau nei 11 tūkst. tinklo darbuotojų šventes sutiks su artimaisiais – gruodžio 25 d. bei sausio 1 d. „Maximos“ parduotuvės nedirbs, o kitomis dienomis – duris užvers anksčiau nei įprastai, rašoma prekybos tinklo žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiais metais prie Kūčių stalo sėsime trečiadienio vakarą – šią dieną visos „Maximos“ parduotuvės (išskyrus vieną, esančią prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9, kuri dirbs iki 18 val.) dirbs iki 20 valandos.
Pirmąją Kalėdų dieną, ketvirtadienį, tinklo parduotuvės nedirbs visoje Lietuvoje, o antrąją, penktadienį, duris atvers 9 valandą ryto.
Paskutinę metų dieną didžioji dalis „Maximos“ parduotuvių pirkėjų lauks iki 21 valandos, o pirmąją Naujųjų metų dieną nedirbs.
KalėdosNauji metaiKūčios
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.