Primename, kad lapkričio 26 d. popietę, 13.43 val., Vilniaus oro uoste iš Varšuvos atskridęs ir nutūpęs „LOT“ avialinijų orlaivis – galutinio tikslo taip ir nepasiekė. Sklandžiai nusileidęs lėktuvas iš lėto judėjo link aikštelės, tačiau netrukus nuslydo nuo riedėjimo tako.
Pati aviakampanija patvirtino, kad šiame lėktuve buvo 63 keleiviai ir 4 įgulos nariai. Visi jie – sveiki, sužeidimų niekas nepatyrė.
Tačiau itin daug nepatogumų patyrė savo skrydžių sostinėje laukę keleiviai. Iš viso buvo atšaukti 28 skrydžiai, incidentas paveikė beveik 7 tūkst. žmonių keliones. Oro uostas veiklą atnaujino ankstų ketvirtadienio rytą, 3.55 val.
Naujienų portalas Lrytas susisiekė su „LOT“ oro linijomis ir pasiteiravo, kodėl taip ilgai užtruko darbai, bandant patraukti orlaivį nuo tako.
Krzysztof Moczulski, „LOT“ Lenkijos oro linijų atstovas spaudai, sako, kad incidente dalyvavo „Embraer 170“ lėktuvas Vilniuje, o šiuo metu tyrimą atlieka atsakingos Lietuvos institucijos. „LOT Polish Airlines“ pareiškia visapusišką bendradarbiavimą su Lietuva, kad šis tyrimas būtų kuo greičiau baigtas“, – pokalbį pradeda K.Moczulski.
Pasak jo, vakarykščio incidento priežastys vis dar nenustatytos.
„Lietuvos valdžios institucijų atliekamas tyrimas, visapusiškai bendradarbiaujant su „LOT“, nustatys visas aplinkybes, prisidėjusias prie įvykio, įskaitant su eksploatacija ir oru susijusius veiksnius. Todėl šiame etape būtų per anksti daryti kokias nors išvadas“, – priduria jis.
Paprašius patikslinti, kur šiuo metu yra orlaivisi ir ar jis bus toliau eksploatuojamas, K.Moczulski teigia, jog orlaivis buvo saugiai pašalintas nuo kilimo ir tūpimo tako ir nugabentas į paskirtą zoną, prižiūrint oro uosto ir oro linijų tarnyboms.
„Tokios gelbėjimo operacijos visada atliekamos itin atsargiai, siekiant užtikrinti saugumą ir išvengti bet kokios papildomos žalos, kuri, žinoma, gali pailginti proceso trukmę.
Pasiteiravus, kiek įmonei kainavo patraukti orlaivį, K.Moczulski šio klausimo nekomentavo.
Šiuo metu orlaivį techniškai apžiūri „LOT“ techninės priežiūros komanda, bendradarbiaudama su gamintoju „Embraer“.
Aviakampanija dar nežino, ar minimas orlaivis grįš skraidinti keleivių. Pirmiausia bendrovė vertins jo dabartinę techninę būklę ir tik tada spręs kaip su juo elgtis.
„Tolesni sprendimai dėl jo grąžinimo į eksploataciją bus priimami atlikus išsamų techninį vertinimą“, – akcentuoja K.Moczulski.
Teisingumo ministerija: tyrimas gali užtrukti
Primename, kad šiandien Teisingumo ministerija (TM) pateikė daugiau detalių apie lapkričio 26 d. Vilniaus oro uoste nutikusį incidentą. Tyrimą pradėjusio TM Saugos tyrimo skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo, kad tikėtina, jog tyrimo atsakymai paaiškės ne anksčiau nei po metų.
„Vienintelis saugos tyrimo tikslas yra ateityje užkirsti kelią avarijoms ir incidentams, o ne nustatyti, kas yra kaltas ir atsakingas“, – taip pat sakė L.Naujokaitis. Nuo atsakymų į klausimus, ar įvykį galėjo nulemti slidi kelio danga, ar piloto klaida, ministerija kol kas susilaiko.
orlaivisLėktuvasVilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių