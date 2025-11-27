FNTT imasi „Bankeros“ tyrimo: atlikta per 30 kratų

Ikiteisminis tyrimas atliekamas įtariant galimą nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą (LR BK 216 str.), turto pasisavinimą (LR BK 183 str.) ir turto iššvaistymą (LR BK 184 str.) galimai vykdant sukurtą schemą, kurioje, pasinaudojant kontroliuojamomis Bankera grupės įmonėmis, siekta ICO metu surinktus pinigus legalizuoti ir paversti asmeniniais Bankera savininkų pinigais, paslepiant tikrąją lėšų kilmę ir išvengiant mokesčių į valstybės biudžetą sumokėjimo.
Kratose, kurių buvo atlikta per 30, dalyvavo virš 80 FNTT pareigūnų, padedant Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos policijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams.
Per kratas paimta daug tyrimui reikšmingų dokumentų, kompiuterių, mobiliųjų telefonų, laikmenų ir kitokių daiktų. Apklausta 20 asmenų, 8 iš jų apklausti specialia tvarka.
Teigta, kad įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Aiškinant, kad suprantant visuomenės interesą gauti patikrintą, patikimą, aiškią informaciją apie galimai padarytas nusikalstamas veikas ir teisėsaugos institucijų darbą, daugiau informacijos apie viešintinus aktualius šio ikiteisminio tyrimo rezultatus bus pateikta, kai tik bus galima tai padaryti nepakenkiant tyrimo sėkmei.
