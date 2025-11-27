Garsaus restorano pabaiga – su šešiaženkle skola

Melnragėje veikęs, išskirtinį maistą ir patirtis anksčiau siūlęs restoranas bankrutavo praėjusią vasarą pareikalavus vienam iš kreditorių.
Tuomet Klaipėdos apygardos teismas tenkino „Sodros“, kuriai buvo skolinga restoraną valdanti įmonė „Toli namai“, pareiškimą, o šiuo metu jau patvirtintas visų kreditorių sąrašas ir jiems negrąžintos sumos.
Kam skolinga?
Remiantis kreditorių sąrašu, bendra įsiskolinimų suma viršija 287 tūkst. eurų, įmonė daugiausiai skolinga gėrimų tiekėjams ir valstybei.
Skola pasaulyje garsių alkoholinių gėrimų prekės ženklų produkciją Lietuvoje platinančiai įmonei siekia 96,2 tūkst., kitai svaigiųjų gėrimų tiekėjai – 35,6 tūkst., Lietuvos alaus gamintojui – 26,6 tūkst., o „Sodrai“ liko nesumokėta 51,7 tūkst. eurų.
Penkiaženklę sumą įmonė taip pat liko skolinga vienai Vilniaus konsultacijų įmonei – jai negrąžinta suma viršija 12,8 tūkst. eurų. Pastaroji buvo įsteigta šiemet balandžio 14-ąją: dvi savaites prieš „Sodrai“ kreipiantis į teismą dėl bankroto.
Tarp pirmos eilės kreditorių, kuriems skolą reikia grąžinti pirmiausiai, yra ir restorano savininkai Lina ir Tomas Žilevičiai, jiems įmonė skolinga 11,9 tūkst. eurų.
Likusios skolos – maisto, elektros, atliekų tvarkymo ir kitų paslaugų teikėjams, nutartyje dėl likvidavimo nurodoma, kad per 3 tūkst. eurų bando atgauti ir viena uostamiesčio antstolė.
Praėjusią savaitę įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos nutartimi bendrovei „leista sudaryti tik sandorius, kurie yra susiję su (...) atsiskaitymu su kreditoriais.“
Nutartis taip pat skelbia, kad lapkričio pradžioje bendrovės kreditorių susirinkime nuspręsta nepritarti siūlymui dėl taikos sutarties su „Toli namai“.
Apie sunkumus – tik užuomina
Po to, kai „Sodra“ šiemet balandį kreipėsi į teismą dėl bankroto, šioje civilinėje byloje „Toli namai“ atsiliepimo nepateikė ir nepaaiškino verslo sunkumų priežasčių, tačiau apie juos 2025-ųjų sausį užsiminta restorano feisbuko paskyroje.
„Po 1674 dienų mano drakonas mane nugalėjo. Aš žiūriu į jį, šypsausi, nes žinau, kad visos žaizdos užgis, pamokos įsirašys į gyvenimo knygą ir aš atgimsiu iš naujo – ir vėl kursiu savo stebuklingus pasaulius. Jums“, – skelbė įrašas.
Registrų centro duomenimis, bendrovė 2023 metais gavo 1,03 mln. eurų pajamų ir uždirbo 78,6 tūkst. eurų grynojo pelno, o praėjusiais metais pardavimai smuko iki 717 tūkst. eurų, veikla buvo nuostolinga – patirtas beveik 8 tūkst. eurų nuotolis.
Bendrovės valdomas restoranas „Toli nuo klasikos“ veikė Pirmojoje Melnragėje, jis ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje buvo žinomas dėl savo eksterjero ir interjero sprendimų, išskirtinių patiekalų, nuomonės formuotojų ir kitų garsių žmonių apsilankymų, kainos jame buvo aukštesnės nei vidutinės.
Nepaisant to vietą šioje maitinimo įstaigoje gauti buvo nelengva, restorane lankėsi ir palankiai įvertino nemažai garsių Lietuvos žmonių. Kovo pradžioje populiariame nekilnojamojo turto skelbimų interneto portale paskelbtas pranešimas apie restorano nuomą.
Dabar šiame pastate veikia kita maitinimo įstaiga, siūlanti picas.
Šiemet sausį bankrutavo ir sutuoktinių Žilevičių įsteigta mažoji bendrija „Birželio 33“, kuri valdė „Toli nuo klasikos“ Palangoje. Ji likviduota gegužę.
„Toli nuo klasikos“ feisbuko paskyroje iki šiol siūlomos L. Žilevičės paslaugos – privačios vakarienės, mokymai, kulinarinės stovyklos ir gastronominės patirtys užsienyje.