Istorinė mecenatystė: skatinant Lietuvos pažangą „Swedbank“ skiria 10 mln. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui

„Pažangi visuomenė – mus visus vienijantis tikslas. Šiandien, drauge su Vilniaus universitetu, žengiame dar vieną žingsnį kuriant Lietuvą kaip stiprią ir į ateitį žvelgiančią valstybę. Tikime, kad mūsų bendros pastangos suteiks papildomą impulsą visos šalies progresui“, – sako „Swedbank“ Lietuvoje vadovė Inga Skisaker.
VU neliečiamojo kapitalo fonde steigiamas „Swedbank“ vardo subfondas rems iniciatyvas, kurios kurs tvarų ir ilgalaikį poveikį Lietuvos socialinei, ekonominei ir kultūrinei raidai. Numatomas platus remiamų veiklų ir iniciatyvų spektras, o jos bus finansuojamos iš uždirbtos neliečiamojo kapitalo investicinės grąžos.
„Precedento neturinti „Swedbank“ mecenatystė liudija tikėjimą mokslo ir studijų svarba visuomenei ir pasitikėjimą Vilniaus universitetu. Šis bendradarbiavimas parodo abipusę atsakomybę valstybei ir visuomenei, nes parama bus skirta spręsti šiandien visuomenės raidai reikšmingas problemas ir atliepti ateities iššūkius. Tai atsakinga investicija į aukštojo mokslo ateitį ir potencialą, o kartu postūmis svarbių mokslo idėjų įgyvendinimui“, – sako VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.
Iš suteiktos paramos didžioji paramos lėšų dalis – 9 mln. eurų – bus nukreipta į subfondo neliečiamąjį kapitalą. Iki 1 mln. eurų subfondo veikloje galės būti panaudojama anksčiau.
„Solidi „Swedbank“ parama žymi ryškų lūžį Lietuvos filantropijos istorijoje. Tai dviejų patikimų organizacijų susitelkimas dėl ambicingo tikslo – stipresnės Lietuvos. Ši iniciatyva kuria naujas galimybes studentams, mokslininkams ir visuomenei, skatina inovacijas ir tvarų šalies augimą. Kartu tokie pavyzdžiai skatina susitelkti Lietuvos filantropų bendruomenę dėl šalies švietimo ir mokslo“, – sako VU Fondo direktorius Justinas Noreika.
Išskirtinės svarbos filantropinė partnerystė prisidės prie VU Fondo socialinio kapitalo augimo – „Swedbank“, viena didžiausių ir patikimiausių finansų institucijų šalyje, sustiprins VU Fondo valdymo struktūras: „Swedbank“ atstovai bus įtraukti į dalininkų susirinkimą bei Investicijų valdybą.