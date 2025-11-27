Joniškio rajone užbaigti Mūšos skirstyklos statybos darbai

„Litgrid“ teigimu, tai vienas iš strateginių projektų, kuris tikrins sistemos valdymo lankstumą ir padidins elektros energijos tiekimo saugumą po sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais.
„Mūšos skirstyklos įrengimas užtikrino tvirtesnį elektros perdavimo sistemos pagrindą Šiaurės Lietuvoje. Anksčiau čia veikęs trijų ilgų linijų sujungimas nebeatitiko patikimumo reikalavimų – sutrikus vienai linijai, būtų nutrūkęs visų trijų darbas. Dabar tokia rizika eliminuota, o perdavimo sistema tapo gerokai saugesnė“, – pranešime nurodė „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
Mūšos skirstyklos projektas apima 3,69 ha ploto skirstyklą ir 3,4 km naujų elektros linijų.
Šių metų rudenį taip pat įjungtos naujos elektros perdavimo linijos Viskali–Mūša, Mūša–Šiauliai ir Mūša–Kruopiai.
ELTA primena, kad šių metų vasarį Baltijos šalys sinchronizavosi su kontinentinės Europos elektros tinklais, prieš tai 65 metus veikusios bendroje elektros sistemoje su Rusija ir Baltarusija, vadinamajame BRELL žiede.
Šiuo metu Baltijos šalys savarankiškai valdo savo elektros sistemos dažnį ir įtampą. Elektros iš Rusijos Lietuva nebeperka nuo 2022 m., o iš Baltarusijos – nuo 2020-ųjų.
BRELL sutartį Lietuva nutraukė vasario 7 d., penktadienio vakarą, 23 val. 59 min.
Prie kitų Europos valstybių Baltijos šalys prisijungė per „LitPol Link“ sinchroninę sausumos jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos.