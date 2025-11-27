Lietuvos sieną vėl kirto kontrabandiniai balionai: buvo įvesti ribojimai virš ir taip uždaryto oro uosto

Apie tai portalą 15min informavo „Oro navigacijos“ atstovė Ingrida Daugirdė. Pasak jos, gavus pranešimą iš kariuomenės, trečiadienį 20.30 val. buvo išleistas perspėjimas dėl laikino oro eismo ribojimo.
Kariuomenė oro erdvėje pastebėjo navigacines atžymas, būdingas balionams.
Ribojimas buvo atšauktas 21.53 val.
Tiesa, šį kartą Vilniaus oro uosto darbo stabdyti net neprireikė, nes jis ir taip sustojęs dėl dieną įvykusio incidento.
Primename, kad į Vilniaus oro uostą po vidurdienio iš Varšuvos atskridęs lėktuvas, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako.
Pirminėmis žiniomis, per incidentą keleiviai nenukentėjo.
Lietuvos oro uostai (LTOU) iš pradžių pranešė, kad kilimo takas bus uždarytas bent iki 17:00 val.
Vėliau šis laikas buvo pratęstas iki 19 val., po to iki 22 val. o vėliau dar ir iki pirmos valandos nakties.
Iš Varšuvos atskridęs LOT avialinijų orlaivis Vilniuje nusileido 13.34 val.
Lėktuvui nuslydus nuo tako, skrydžio keleiviai buvo išlaipinti iš lėktuvo, atsiėmė bagažą ir išvyko iš oro uosto.
Pranešama, kad įvykio metu orlaivyje buvo 63 keleiviai ir 4 įgulos nariai.
