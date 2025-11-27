VerslasRinkos pulsas

Mažmeninių prekybos įmonių apyvarta spalį sudarė 1,8 mlrd. eurų – 3,9 proc. daugiau nei pernai

2025 m. lapkričio 27 d. 10:02
Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (PVM), 2025 m. spalį sudarė 1,8 mlrd. eurų to meto kainomis, išankstinius duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
2025 m. spalį, palyginti su 2024 m. spaliu, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) padidėjo 3,9 proc., maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta padidėjo 1,2 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 10,5 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 4,3 proc.
Skaičiuojama, kad per spalį mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 0,3 proc., maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta – 0,4 proc.
Per mėnesį, maisto ir ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta padidėjo 0,6 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 0,7 proc.
2025 m. sausio–spalio mėn. mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) sudarė 17 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 3,7 proc.
Agentūros statistika pateikta palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką.
