Neregėtas keleivių įžūlumas: laiku nespėję į skrydį, kilimo taku skuodė paskui skristi jau besiruošiantį lėktuvą

2025 m. lapkričio 27 d. 17:43
Lrytas.lt
Du vyrai Vokietijoje buvo suimti po to, kai laiku nespėję įlipti į lėktuvą, bandė jį pasivyti orlaiviui jau ruošiantis pakilti.
Kaip skelbia „DailyMail“, tai įvyko lapkričio 21 d. Kelno Bonos (Vokietija) oro uoste. 28 ir 47 metų keleiviai bėgo kilimo taku, bandydami pasivyti į Bukareštą (Rumunija) skrendantį oro linijų „Wizz Air“ lėktuvą.
Lėktuvo žibintai tuo metu jau buvo įjungti, o varikliai – užkurti. Tai reiškia, kad orlaivis jau ruošėsi pakilti. Tačiau vyrai dar neprarado vilties, kad pilotas pastebės, jog jie nori įlipti į lėktuvą.
Vokietijos policija patikslino šio incidento aplinkybes. Teigiama, kad oro uoste esantys vartai jau buvo uždaryti, tačiau vyrai sudaužė avarinio signalo stiklą ir paspaudė mygtuką, kad atidarytų vartus, vedančius į kilimo taką.
„Vyrams pareikšti kaltinimai dėl neteisėto įėjimo į teritoriją; vis dar tiriamas Oro saugumo įstatymo pažeidimas“, – komentavo policijos atstovas.
Abu vyrai buvo sulaikyti oro uosto darbuotojų ir perduoti federalinei policijai.
Nepaisant incidento, lėktuvas pakilo vos po kelių minučių ir galiausiai nusileido Bukarešte anksčiau nei numatyta.
LėktuvasWizz AirVokietija
