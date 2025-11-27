Plinta vaizdo įrašas: gali būti užfiksuotas trečiadienį nuo tako slydęs lėktuvas

Socialiniame tinkle „X“ puslapis „Breaking Aviation News & Videos“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas galimai Vilniaus oro uoste nuslydęs lėktuvas.
Įraše matyti kaip lėktuvas nusileidęs iš lėto važiuoja, tačiau posūkyje – staigiai pradeda slysti į šoną ir sustoja jau nuriedėjus nuo tako.
Filmuotoje medžiagoje matosi tamsesnė lėktuvo uodega, o orlaivis, iš pirmo žvilgsnio, atrodo nuslydęs tiek pat, kiek ir fotožurnalistų trečiadienį užfiksuotose nuotraukose. Įrašas plinta socialiniuose tinkluose.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į Lietuvos oro uostų (LOUT) atstovus, kad šie patvirtintų, ar įraše iš tiesų matyti „LOT Polish Airlines“ orlaivis, tačiau jie į kalbas nesileido ir tepasakė, kad vyksta incidento tyrimas, kurį kuruoja Teisingumo ministerijos atstovai.
„Todėl nuo komentavimo šiame etape susilaikysime, nes tai gali pakenkti vykdomam tyrimui“, – teigė Tadas Vasiliauskas, LOUT atstovas.
Tuo metu Teisingumo ministerija taip pat susilaiko nuo komentarų ir žurnalistus ragino šiuo klausimu bendrauti su LOUT.
Kas jau žinoma?
Primename, kad trečiadienį apie 13.43 val. Vilniaus oro uoste nusileidęs „LOT“ avialinijų orlaivis iš Lenkijos, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako.
Keleiviai incidento metu nenukentėjo. Jie buvo sėkmingai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir išvyko namo.
Tačiau oro uosto kilimo tūpimo takas po įvykio buvo uždarytas. Oro uostą atidaryti pavyko tik kitos dienos 4 val. ryto. Ketvirtadienį paaiškėjo, kad TM Saugos tyrimo skyrius dėl įvykio pradėjo saugos tyrimą.
Kaip anksčiau skelbė ministerija, Saugos tyrimų skyrius, apsilankęs lėktuvo pavojingo incidento vietoje, apklausė lėktuvo įgulą, paėmė lėktuvo savirašius (juodosios dėžės) duomenis ir atliko kitus saugos tyrimui reikiamus veiksmus.
Šiuo metu organizuojamas savirašių duomenų nuskaitymo procesas, vertinami lėktuvo pažeidimai, renkama meteorologinė informacija, informacija apie kilimo ir tūpimo tako būklę, taip pat informacija apie atliktus lėktuvo techninės priežiūros darbus, įgulos patirtį, kvalifikaciją ir kt.