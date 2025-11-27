Žiniasklaida: norėdama gauti pinigus už vilkikų prastovas, Baltarusija gali pasitelkti Lietuvos teismus

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, per pastaruosius trejus metus, nuo 2022 iki 2025 metų, Lietuvos teismai gavo 46 Baltarusijos teismų sprendimus, iš kurių 39 buvo pripažinti ir vykdyti Lietuvoje, nes tą įpareigoja teisinės pagalbos sutartis.
Savo ruožtu Minsko režimo diktatorius Aliaksandras Lukašenka 2022 m. pasirašė įsakymą, kuriuo Baltarusijai leista nevykdyti Lietuvos teisėsaugos sprendimų.
Generalinė prokuratūra teigė LRT dar prieš trejus metus raginusi stabdyti teisinės pagalbos sutartį ne tik su Rusija, bet ir Baltarusija.
Tą padaryti prieš metus sako raginusi ir Užsienio reikalų ministerija. Jos teigimu, institucija šiuo metu taip pat svarsto šios sutarties denonsavimo galimybes.
„Šiuo metu ministerija pagal kompetenciją toliau svarsto dvišalės teisinės pagalbos sutarties su Baltarusija denonsavimo galimybes, taip pat nuolat atlieka kitų tarptautinių sutarčių su agresorėmis valstybėmis peržiūrą“, – LRT nurodė ministerijos atstovai.
Analogišką sutartį su Rusija Seimas denonsavo prieš metus.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
vilkikaivežėjaiBaltarusija
Rodyti daugiau žymių