„2go“ lauko ekranų tinklą papildė naujas ekranas ant viaduko

Virš intensyvaus eismo Ateities gatvės esantis ekranas papildė „2go“ siūlomą ekranų ant viadukų paketą ir suteikia dar didesnį matomumą Vilniaus mieste.
Ekranas ant viaduko „Ateities“ – ryški medija ryškiai reklamai
„2go“ siūlomą ekranų ant viadukų paketą sostinėje papildė naujas ekranas „Ateities“. Ši moderni reklamos medija įrengta virš Ateities gatvės, visai šalia vietos, kur Ateities gatvė jungiasi su Laisvės prospektu, ant Ukmergės gatvės viaduko.
Tiek sostinės gyventojai, tiek svečiai puikiai žino – tai itin užimta Vilniaus miesto zona. Čia susikerta intensyvaus eismo gatvės, o dideli transporto priemonių srautai užtikrina didelį reklamos matomumą. Ekranas ant viaduko matomas vykstantiems nuo Laisvės prospekto, miesto centro, Viršuliškių, Šeškinės link Fabijoniškių, Jeruzalės, Baltupių, Bajorų ir kt.
Lauko ekranas ant viaduko „Ateities“:
- įrengtas itin intensyvioje sostinės zonoje;
- suteikia optimalų matomumą strateginėje Vilniaus lokacijoje;
- matomas tiek vilniečiams kasdien važiuojantiems šiuo maršrutu, tiek miesto svečiams;
- yra moderni ir aukštos kokybės reklamos medija;
- palieka įspūdį, nes reklama dideliame ekrane yra labiau pastebima ir geriau įsimenama;
- įsilieja į urbanistinį peizažą ir sudaro solidžios, patikimos reklamos vaizdą.
„2go“ siūlomi ekranai ant viadukų – tai ryški, moderni ir didelei auditorijai matoma reklamos platforma sostinėje. Šį reklamos paketą sudaro net 8 aukščiausios kokybės ekranai, įrengti strategiškai atrinktose Vilniaus lokacijose – virš didelio užimtumo sostinės gatvių, miesto centre, netoliese įvažiavimų bei išvažiavimų iš miesto ir pan. Dinamiško miesto peizažo dalimi tampantys ekranai užtikrina maksimalų matomumą pagrindinėse miesto eismo arterijose.
Kartu su kitais „2go“ siūlomais ekranais ant viadukų, naujas ekranas „Ateities“ padės sukurti vientisą, nuoseklią, kuriančią atpažįstamumą reklamos kampaniją, užtikrinančią žinutės matomumą Vilniuje.
„2go“ lauko ekranų tinklas: lauko ekranai Baltijos šalyse
„2go“ lauko ekranų tinklas – didžiausias Baltijos šalyse. Ekranai įrengti Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose, strateginėse lokacijose, užtikrinančiose didelį matomumą ir efektyvų miestų auditorijos pasiekiamumą. Kadangi lauko ekranų tinklas apima tris Baltijos šalis, sąlygos sudaromos tiek vietinėms, tiek tarptautinėms reklamos kampanijoms įgyvendinti.
Reklama lauko ekranuose – rinkodaros specialistų pasitikėjimą pelnęs reklamos kanalas. Dėl savo universalumo jis pasirenkamas tiek trumpalaikėms, tiek ilgalaikėms reklamos kampanijoms kurti. Reklama miesto erdvėse didina atpažįstamumą ir žinomumą, o vartotojų pasitikėjimas šia reklamos medija lemia didesnį pasitikėjimą ir reklamuojamu prekės ženklu.
Siekiate kurti matomas reklamos kampanijas? Norite išnaudoti visus lauko reklamos teikiamus privalumus ir eiti koja kojon su skaitmeninės lauko reklamos tendencijomis? „2go“ lauko ekranų tinklas taiko sprendimus, kurie veikia bei specialias reklamos transliacijų sąlygas naujai įrengtuose ekranuose. „2go“ – laikas būti matomam.
Daugiau informacijos apie naują ekraną ant viaduko „Ateities“ rasite https://www.2go.lt/viaduku-ekranai/vilnius/ekranas-ant-viaduko-ateities.html
