„Pigu.lt“ tęsiasi aktyvi Juodojo penktadienio prekyba

„Iki šios valandos matomas klientų srautas ir užsakymų apimtys leidžia teigti, kad mūsų išankstinė prognozė pardavimus šiandien padidinti 50 procentų, lyginant su įprastomis mėnesio dienomis, pasitvirtins su kaupu. Jau dabar Juodojo penktadienio prekybos apimtys yra daugiau nei 100 procentų didesnės“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Juodajam penktadieniui e. prekybos centras paruošė ne tik šimtus tūkstančių patrauklių pasiūlymų, bet ir 20 tūkst. specialiai atrinktų prekių, kurias siūlo lojaliems „Pigu PLUS“ pirkėjams. Šiandien siūlomų kainų skirtumas sudaro iki 50 procentų.
Pačių populiariausių šios dienos prekių sąraše rikiuojasi fotolapeliai „Fujifilm Instax Mini Glossy“, plaukų formavimo prietaisas „Dyson HS08 Airwrap“, tualetinis vanduo vyrams „Antonio Banderas Blue Seduction“, „Ariel All-in-1 Pods Color“ skalbimo kapsulės ir dulkių siurblys–šluota „Dyson V15s Detect Submarine“.
Brangiausia šiandien įsigyta preke tapo „LG Oled“ televizorius, kainuojantis 2499 eurus.
E. prekybos centro duomenimis, vidutiniškai e. prekybos centro lankytojai šiandien apsipirko už 94 eurus.
Šiemet Juodojo penktadienio metu išsirinktas dovanas galima gauti dar greičiau. Apsipirkusiems pirmoje dienos pusėje, „Pigu.lt“ pasiūlė galimybę dar tą pačią dieną atsiimti užsakymą fizinėse parduotuvėse.
Juodojo penktadienio pasiūlymai e. prekybos centre galioja ne tik šiandien, bet ir visą artėjantį savaitgalį.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.