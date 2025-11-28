VerslasRinkos pulsas

„Wizz Air“ atnaujins tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į šią Europos sostinę: skris du kartus per savaitę

2025 m. lapkričio 28 d. 10:19
Oro linijų bendrovė „Wizz Air“ praneša apie planus atnaujinti tiesioginių skrydžių maršrutą, sujungsiantį Vilnių su Reikjaviku, Islandijos sostine, skelbiama Lietuvos oro uostų išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Nuo 2026 m. kovo 30 d. skrydžiai sujungs Lietuvą su viena unikaliausių Šiaurės Europos krypčių, garsėjančia savo gamta, geoterminėmis pirtimis ir gyvybingu miesto gyvenimu.
Skrydžiai tarp Vilniaus ir Reikjaviko bus vykdomi du kartus per savaitę – pirmadieniais ir penktadieniais.
Reikjavikas keliautojams atveria kelią į garsiausius Islandijos gamtos stebuklus: Mėlynąją lagūną, Auksinį ratą, juodojo smėlio paplūdimius, vulkaninius kraterius ir kvapą gniaužiančius krioklius. Kompaktiška, spalvinga sostinė taip pat yra aktyvus kultūros centras su jaukiomis kavinėmis, muziejais ir gyvu naktiniu gyvenimu.
„Džiaugiamės galėdami pristatyti maršrutą Vilnius–Reikjavikas, dar labiau priartinantį vieną įspūdingiausių Europos krypčių prie Lietuvos keliautojų“, – sakė Salvatore Gabriele Imperiale, „Wizz Air“ korporatyvinės komunikacijos vadovas.
