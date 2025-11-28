Ant VERT stalo – 2026-ųjų pirmojo pusmečio visuomeniniai elektros ir dujų tarifai

Jei reguliuotojas pritars, standartinio vienos laiko zonos planą turintys gyventojai nuo sausio mokės 1,5 cento (7,32 proc.) daugiau – 22 centus už kilovatvalandę (kWh) elektros (su PVM).
Dviejų laiko zonų standartinio plano „dieninis“ tarifas didės 2,5 cento (10,73 proc.) – iki 25,8 centų už kWh (su PVM), „naktinis“ – 1,8 cento (13,04 proc.) iki 15,6 centų už kWh (su PVM).
Tuo metu pažeidžiamiems vartotojams, VERT pritarus, visuomeninė elektra turint standartinį vienos laiko zonos tarifą nuo sausio pigtų 2,5 centais (12,2 proc.) – iki 18 centų už kWh (su PVM).
Pažeidžiamiems vartotojams, kurie turi dviejų laiko zonų standartinio plano „dieninį“ tarifą, elektra pigs 2,8 centų (12,02 proc.) – iki 20,5 centų už kWh (su PVM), „naktinį“ – 0,9 centų (6,52 proc.) iki 12,9 centų už kWh.
Vyriausybė pritarė visuomeninės elektros kainą pažeidžiamiems vartotojams sumažinti panaudojus dalį 2022–2023 m. elektros gamintojų pajamų perviršio – šios lėšos buvo surinktos iš tų gamintojų, kurių pardavimo kainos viršijo 180 eurų už megavatvalandę (arba 18 centus už kilovatvalandę).
2026 m. pažeidžiamų vartotojų elektros kainoms mažinti planuojama panaudoti apie 2,6 mln. eurų, o likusi suma – apie 10 mln. eurų – bus naudojama 2027–2029 m. laikotarpiu.
Seimas dar balandį leido didesniam skaičiui vartotojų elektrą už valstybės reguliuotojo nustatomą kainą įsigyti ilgiau – iki 2030-ųjų.
Pagal ankstesnę tvarką trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas, kai visi vartotojai turėtų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, turėjo trukti iki 2025-ųjų pabaigos.
Nuo birželio taip elektrą gali pirkti visi jos mažiausiai suvartojantys ir socialiai pažeidžiami gyventojai – jų yra daugiau nei 800 tūkst.
Visuomeninio tiekėjo „Ignitis“ elektra teikiama iki 1 tūkst. kWh per metus suvartojantiems gyventojams bei tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia.
Po Seimo priimtų pakeitimų VERT diferencijuotą tarifą pažeidžiamiems vartotojams pradeda taikyti pirmą kartą.
Visuomeninio tiekimo vartotojų skaičius siekia 462 tūkst. klientų, o apie 80 proc. jų suvartoja mažiau nei 1 tūkst. kWh elektros per metus.
Gamtinių dujų kaina mažės
Pirmos grupės vartotojai gamtines dujas buityje dažniausiai naudoja šildydamiesi valgį – jų sąnaudos siekia iki 300 kubinių metrų dujų per metus.
VERT pritarus, šie gyventojai nuo sausio mokės 1,17 euro (su PVM) abonentinį mokestį – 18 centų arba 18,2 proc. didesnį, kintamoji tarifo dalis mažės 10 centų (10,1 proc.) iki 0,89 euro (su PVM).
Antrajai grupei priklauso tie gyventojai, kurie dujomis šildosi namus ir jų per metus sunaudoja daugiau nei 300 kubinių metrų, trečiajai – suvartojantys daugiau nei 20 tūkst. kubinių metrų dujų.
Antros grupės vartotojai mokėtų 4 centais (5,8 proc.) mažiau – 0,65 euro, trečios grupės – 3 centais (4,6 proc.) mažiau – 0,62 euro (su PVM).
Abonentinis mokestis ir toliau šiems vartotojams sieks 3,99 euro.
Dabartinės gegužę patvirtintos visuomeninės elektros ir dujų kainos galioja iki metų pabaigos, naujosios galios iki kitų metų birželio pabaigos.