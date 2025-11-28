Bedarbiui neteisėta prekyba „naminuke“ ir dyzelinu – atsirūgo: rado ir daugiau pažeidimų

Niekur nedirbantį G. K. Kauno apygardos teismas pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis (pagal Baudžiamojo kodekso 199–2 str. 3 d.) bei dėl neteisėto gaminimo, laikymo ir realizavimo naminių stiprių alkoholinių gėrimų (pagal Baudžiamojo kodekso 201 str. 2 d.).
Teismas vyrui skyrė 15 tūkst. eurų baudą, pritaikė išplėstinį turto konfiskavimą ir valstybės naudai konfiskavo G. K. priklausančius 38 200 eurų.
Tuo pačiu teismo nuosprendžiu G. K. tėvas S. K. (gim. 1939 m.) nuteistas dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis (pagal Baudžiamojo kodekso 253 str. 1 d.). Pastarajam skirta 5 250 eurų bauda.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, G. K., turėdamas tikslą gauti neteisėtas pajamas bei neturėdamas leidimo verstis akcizais apmokestinamų prekių prekyba, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn. įgijo, laikė ir realizavo akcizais apmokestinamas prekes: dyzelinį kurą, stiprų naminį alkoholį bei cigaretes, nepaženklintas Lietuvos Respublikos banderolėmis.
Šiuo laikotarpiu nuteistasis patalpose, kuriose buvo įrengta kuro pylimo sistema, neteisėtai realizavo 117994 litrus dyzelinio kuro, įvertinto daugiau kaip 108 tūkst. eurų.
Tyrimo metu nustatyta, kad G. K. disponuojamas dyzelinis kuras buvo įgijimas iš vilkikų vairuotojų, kurie į Lietuvos Respubliką atvykdavo iš trečiųjų šalių.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad G. K., turėdamas tikslą realizuoti ir gauti neteistas pajamas, neteisėtai pagamino ir laikė nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio bei jų skiedinių, taip pat laikė 59 pakelius cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis, kurių bendra vertė viršijo 3 tūkst. eurų.
Atliekant kratą G. K. gyvenamojoje vietoje buvo surasta 90 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio skiedinio, supilstyto į 90 vieno litro talpos butelių su užsuktais raudonais kamščiais ir suklijuotomis etiketėmis „Megkaja kremliovskaja vodka“, taip pat papildomai pagaminti ir supilstyti į skirtingas talpas 66 litrai įvairios koncentracijos skiedinių.
Pareigūnai aptiko ir alkoholio gamybos priemones, kurios buvo naudojamos alkoholio gamybai, skiedimui, filtravimui, ženklinimui ir pakavimui. Tyrimo metu surinkti duomenys leido konstatuoti, kad G. K. veiksmai negali būti paaiškinami asmeniniu vartojimu ir tiesiogiai patvirtino objektyviuosius nusikalstamos veikos požymius – naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimą ir parengimą realizacijai.
G. K. deklaruotoje gyvenamojoje vietoje kratos metu buvo rastos 38 200 eurų piniginės lėšos, kurioms prokurorės nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Bylos tyrimo metu buvo atliktas G. K. ir jo šeimos turto tyrimas, kuris patvirtino akivaizdų neatitikimą tarp teisėtų pajamų ir patirtų išlaidų. Nors ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu buvo keliamos įvairios versijos, kad rastos piniginės lėšos priklauso kitiems asmenims, teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais, patvirtino, kad piniginės lėšos buvo gautos iš G. K. nusikalstamos veikos ir yra neproporcingos G. K. teisėtoms pajamoms, todėl šiuo atveju gali būti taikomas išplėstinis turto konfiskavimas ir šios lėšos konfiskuotinos valstybės naudai kaip nusikalstamu būdu įgytas turtas.
Atliekant kratą G. K. gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado keturiasdešimt pramoninės gamybos 5,6 mm žiedinio skėlimo šovinių ir dvidešimt penkis pramoninės gamybos 7,62 mm šovinių. Tyrimo metu nustatyta, kad šie šoviniai priklausė G. K. tėvui S. K. Pastarasis turėjo leidimą ir laikė ilgavamzdžius ir graižtvinius šautuvus, tačiau rasti šoviniai nebuvo pritaikyti šiems šaunamiesiems ginklams.
Teismas konstatavo, kad S. K. padarė nusikalstamą veiką, nes neturėdamas leidimo įgijo ir laikė šaudmenis, kurie savo kalibru ir techninėmis savybėmis neatitiko ginklų, kuriems jis turėjo leidimus, o šių šaudmenų laikymas buvo aiškiai draudžiamas įstatymo. S. K. veiksmais buvo pažeista ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarka, užtikrinanti visuomenės saugumą.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
prokuratūranelegali prekybaTeismas
