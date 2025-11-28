Gruodį šilumos kaina klaipėdiečiams augs 12 proc.: štai, kiek tiksliai kainuos

Šoktelėjus kainai, šilumos kilovatvalandė gyventojams kainuos 6,80 cento (be PVM) arba 7,41 cento, įskaitant 9 proc. PVM. Tai apie 12 proc. daugiau nei lapkritį, kai šilumos kaina siekė 6,05 cento (be PVM) arba 6,59 cento (su 9 proc. PVM).
Vis tik įmonė pabrėžia, kad šilumos kainos augimas šaltuoju metų laikotarpiu yra įprastas reiškinys.
„Įsibėgėjus šildymo sezonui, mažėjant lauko temperatūrai, didėja šilumos vartojimas, o kartu brangsta ir pagrindinis šilumos gamybos kuras – biokuras. Šis pokytis ypač ryškus gruodį – vieną šalčiausių šildymo sezono mėnesių, kai šilumos poreikis ženkliai išauga“, – pranešime nurodė „Klaipėdos energija“.
Pernai gruodį šiluma Klaipėdos ir Gargždų gyventojams kainavo 6,68 cento (be PVM) arba 7,28 cento (su 9 proc. PVM).