Ilgo kelio pabaiga: Vilniuje užsidaro net tris dešimtmečius gyvavęs restoranas

Pasak portalo, UAB „Vandens malūnas“ jau išsiuntė pranešimą kreditoriams dėl bankroto.
Restorano savininkė Aurelija Burokaitė portalui įvardijo tokio sprendimo priežastis. Aiškėja, kad tai nulėmė unikalaus objekto, kuriame restoranas yra įsikūręs, nuomos sąlygos ir kainodara, taip pat – sunkumai, su kuriais susiduria visas maitinimo sektorius.
„Iš esmės labiausiai neatlaikėme nuomos, – „Verslo žinioms“ teigė verslininkė.
Remiantis portale rekvizitai.lt pateikta informacija, restoranas įkurtas 1994 m.
Čia šiuo metu dirba 11 darbuotojų.
2024 m. pardavimo pajamos siekė 324 636 Eur, o grynasis pelnas – 2 224 Eur.
Lapkričio 27 d. duomenimis, skola „Sodrai“ sudarė 10 096 Eur.
