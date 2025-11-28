VerslasRinkos pulsas

Ilgo kelio pabaiga: Vilniuje užsidaro net tris dešimtmečius gyvavęs restoranas

2025 m. lapkričio 28 d. 14:14
Lrytas.lt
Sostinėje nebeliks 31-erius metus veikusio restorano „Verkių vandens malūnas“. Dėl slegiančių sunkumų restoraną valdantį įmonė sieks bankroto ne teismo keliu, skelbia „Verslo žinios“.
Pasak portalo, UAB „Vandens malūnas“ jau išsiuntė pranešimą kreditoriams dėl bankroto.
Restorano savininkė Aurelija Burokaitė portalui įvardijo tokio sprendimo priežastis. Aiškėja, kad tai nulėmė unikalaus objekto, kuriame restoranas yra įsikūręs, nuomos sąlygos ir kainodara, taip pat – sunkumai, su kuriais susiduria visas maitinimo sektorius.
„Iš esmės labiausiai neatlaikėme nuomos, – „Verslo žinioms“ teigė verslininkė.
Remiantis portale rekvizitai.lt pateikta informacija, restoranas įkurtas 1994 m.
Čia šiuo metu dirba 11 darbuotojų.
2024 m. pardavimo pajamos siekė 324 636 Eur, o grynasis pelnas – 2 224 Eur.
Lapkričio 27 d. duomenimis, skola „Sodrai“ sudarė 10 096 Eur.
