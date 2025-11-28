Konkurencijos taryba leido K. Pakalniui įsigyti „Skanėjos“ ir „Stolminos“ akcijas

Kaip penktadienį pranešė Konkurencijos taryba, pranešimo apie ketinimą vykdyti koncentraciją sulaukta šių metų 30 dieną.
„Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba patvirtino, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – pranešime nurodė leidimą sandoriui suteikusi taryba.
Su „UHB“ susijusi „UHB Food“ visame pasaulyje vykdo didmeninę prekybą įvairiais maisto produktais, pavieniais atvejais teikia džiovintų vaisių, riešutų, sėklų ir kitų maisto produktų fasavimo ir gamybos paslaugas.
Su Kęstučiu Pakalniu susijusi bendrovė „Hilla“ užsiima mažmenine internetine prekyba riešutais, džiovintais vaisiais, saldumynais, prieskoniais, arbatžolėmis, kava, kruopomis, maistingomis sėklomis, riešutų sviestu, dribsniais, užkandžiais, gėrimais ir kitais produktais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje.