Penktadienį – „Wizz Air“ įspėjimas keleiviams: tai gali paveikti savaitgalio skrydžius

„Wizz Air“ pranešė, kad dalis bendrovės orlaivių patenka į daugiau kaip 6 500 „Airbus A320“ šeimos lėktuvų, kuriems gamintojas neseniai identifikavo būtinybę atlikti programinės įrangos atnaujinimą, sąrašą.
„Wizz Air“ jau suplanavo visus reikiamus techninės priežiūros darbus, kad būtų užtikrintas visiškas atitikties reikalavimų įgyvendinimas.
Dėl to kai kurie savaitgalio skrydžiai gali būti paveikti. Keleiviai, bilietus pirkę tiesiogiai per „Wizz Air“ svetainę arba mobiliąją programėlę, bus informuoti tiesiogiai apie bet kokius tvarkaraščio pakeitimus.
Mūsų keleivių, įgulos ir orlaivių saugumas visuomet yra aukščiausias prioritetas. Atsiprašome už galimus nepatogumus, kilusius dėl aplinkybių, kurių tiesiogiai nekontroliuojame“, – rašoma įmonės pranešime žiniasklaidai.