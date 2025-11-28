VerslasRinkos pulsas

Penktadienį – „Wizz Air“ įspėjimas keleiviams: tai gali paveikti savaitgalio skrydžius

2025 m. lapkričio 28 d. 21:10
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą oro linijų bendrovė „Wizz Air“ paskelbė įspėjimą savo keleiviams.
Daugiau nuotraukų (10)
„Wizz Air“ pranešė, kad dalis bendrovės orlaivių patenka į daugiau kaip 6 500 „Airbus A320“ šeimos lėktuvų, kuriems gamintojas neseniai identifikavo būtinybę atlikti programinės įrangos atnaujinimą, sąrašą.
„Wizz Air“ jau suplanavo visus reikiamus techninės priežiūros darbus, kad būtų užtikrintas visiškas atitikties reikalavimų įgyvendinimas.
Dėl to kai kurie savaitgalio skrydžiai gali būti paveikti. Keleiviai, bilietus pirkę tiesiogiai per „Wizz Air“ svetainę arba mobiliąją programėlę, bus informuoti tiesiogiai apie bet kokius tvarkaraščio pakeitimus.
Mūsų keleivių, įgulos ir orlaivių saugumas visuomet yra aukščiausias prioritetas. Atsiprašome už galimus nepatogumus, kilusius dėl aplinkybių, kurių tiesiogiai nekontroliuojame“, – rašoma įmonės pranešime žiniasklaidai.
Wizz AirKelionės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.