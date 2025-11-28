Šventinės dovanos – šeimai ir bičiuliams: pasipuoš namus

Vienas didžiausių iššūkių ruošiantis didžiosioms metų šventėms – pasirūpinti pirkiniais, kurie per Kalėdas nudžiugintų artimuosius ir bičiulius. Taip pat norima išradingai papuošti namus.
Dovanų ir namų dekoracijų paieškai tenka skirti nemažai laiko. Vieniems tai malonumas, kitiems – vargas.
Gausus asortimentas
Pastaruoju metu sparčiausiai didėja vaikiškų žaislų pardavimas. Kas jau kas, o vaikai ypač laukia Kalėdų Senelio, kuris talkinant tėvams bei seneliams juos apdalina dovanomis.
Pasak 161 parduotuvę Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininko ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinio direktoriaus Dainiaus Dundulio, lapkritį pradėjęs augti vaikiškų žaislų pardavimas pamažu įsismarkauja. Įprasta, kad gruodį tokių prekių pardavimas padidėja maždaug triskart.
„Visomis kalėdinėmis prekėmis, kurias šiuo metu „Norfos“ parduotuvėse regi pirkėjai, buvo pasirūpinta dar šių metų pradžioje.
Kasmet vos atlėgus šventiniam šurmuliui mūsų specialistai su žaislų ir dekoracijų gamintojais sausį susitinka tarptautinėse specializuotose parodose.
Gamintojams užsakymus reikia pateikti gerokai iš anksto, kad jie laiku juos įvykdytų, – kad žaislai ir kitos kalėdinės prekės parduotuvėse atsirastų lapkričio mėnesį“, – sakė D.Dundulis.
Lentynose – ir Spragtukai
„Norfos“ parduotuvėse jau pradėta prekiauti įvairaus dydžio kalėdinėmis eglutėmis. Mažiausios jų – vos 0,35 m aukščio ir puikiai tinka stalo puošybai. Didžiausių aukštis sukasi apie 2 metrus, jomis paprastai puošiamos didesnės patalpos. O dažniausiai perkamos 1,2–1,8 metro aukščio eglutės kambariams papuošti.
Tradiciškai eglėms puošti naudojami stikliniai ir plastikiniai įvairaus dydžio raudoni, auksiniai, sidabriniai, balti ir žali burbulai. Jų parduodama ypač daug.
Eglutėms ir namams papuošti žmonės noriai perka įvairias dekoratyvines stiklo figūrėles, įvairaus ilgio elektrines girliandas, kurias sudaro nuo 20 iki 500 lempučių. Jų pasiūla ypač didelė. Vienos skirtos vidaus patalpoms, kitos – lauko puošybai. Jų yra ir įvairiaspalvių, ir vienspalvių, ir šaltos baltos, ir šiltos gelsvos spalvos.
Didėja ir kalėdinių vainikų paklausa. Vienais jų puošiamos lauko arba vidaus durys, kiti dedami ant stalo – iš jų kuriamos šventinės kompozicijos.
Žmonės dekoracijoms noriai perka snaiges, varpelius. Jų pirkinių krepšiuose atsiduria ir pastatomos dekoracijos – Kalėdų Seneliai, jų talkininkai elniai, sniego seniai. Prekybininkai parūpino ir dekoratyvinių žirgelių, nes pagal kinų kalendorių 2026-ieji bus Arklio metai.
„Per pastaruosius kelerius metus gerokai padidėjo Spragtukų paklausa, todėl pasirūpinome, kad mūsų tinklo parduotuvėse būtų didelis jų pasirinkimas.
Paklausą turi ir advento kalendoriai su kišenėlėmis, kurias galima užpildyti artimam žmogui skirtomis mielomis dovanėlėmis.
Šiemet „Norfa“ siūlo ir gausų dovanų maišelių bei dovanoms pakuoti skirtų juostelių asortimentą“, – sakė „Norfos“ prekių grupės vadovė Gerda, kuri rūpinasi Kalėdoms skirtų prekių užsakymais.
Dovanoms – ir namų tekstilė
Anot Kristinos, kitokių „Norfos“ prekių grupės vadovės, prieš Kalėdas bei Naujuosius metus padidėja namų tekstilės – rankšluosčių, staltiesių, dekoratyvinių pagalvėlių, ypač tokių, kurių audinį puošia Spragtukai, – paklausa. Taip pat daugiau parduodama šventine simbolika papuoštų kojinių ir šlepečių.
Pasak Kristinos, tokios prekės perkamos ir savo namams papuošti, ir dovanoms.
„Nors namų tekstilės audiniai išlieka maždaug tokie patys, kasmet įsivyrauja skirtingos jų spalvos, kinta gaminių dizainas, papuošimų motyvai.
Vienos populiariausių šios kategorijos prekių yra virtuviniai rankšluostukai ir virtuvei skirtos pirštinės. Kasmet prieš šventes stengiamės pasiūlyti jų kuo įvairesnių.
Apskritai namų tekstilės pardavimas prieš didžiąsias metų šventes padidėja dvigubai ar net trigubai.
Tikėtina, kad šie gaminiai tampa dovanomis arba jų priedais“, – kalbėjo Kristina.
Ne tik namams papuošti, bet ir dovanoms daugiausia nuperkama įvairių formų – pailgų, cilindrinių, apvalių – dekoratyvinių žvakių. Populiariausios jų spalvos – auksinė, sidabrinė, raudona ir balta.
Įrankiai ir elektronika
Pasak „Norfos“ prekių grupės vadovo Edgaro, šiuo metu jau didėja įvairių elektrinių įrankių ir elektronikos prekių paklausa. Tikėtina, kad taip iš anksto pasirūpinama vyrams skirtomis dovanomis.
„Matome, kad praktiškos buityje praverčiančios dovanos pastaraisiais metais tapo gerokai populiaresnės nei anksčiau. Pavyzdžiui, nemenką paklausą turi belaidės „Red Bull“ ausinės ir garso kolonėlės. Kadangi jas dažniausiai perka vyresnio amžiaus pirkėjai, tikėtina, jog jie pasirūpina tuo, kad išsipildytų vaikaičių Kalėdų Seneliui pasakyti troškimai.
Anot Edgaro, dovanoms gana dažnai perkami žinomų prekių ženklų gaminiai, pavyzdžiui, garsios prancūzų įmonės „Tefal“ buitiniai prietaisai, įvairūs buitinės ir garso bei vaizdo technikos gamintojo „Philips“ gaminiai.
Paklausą turi kokybe ir patikimimu garsėjančios vokiečių bendrovės „Karcher“ siurbliai robotai ir įprastiniai dulkių siurbliai.
Dovanoms skirtų prekių krepšiuose atsiduria daugiau kaip šimtmetį veikiančios Vokietijos kompanijos „Braun“ elektrinės plaukų kirpimo ir barzdos priežiūros mašinėlės, JAV kompanijos „Conair“ profesionalių plaukų priežiūros ir formavimo prietaisų prekės ženklo „BaByliss“ plaukų džiovintuvai.
„Patrauklios būna ir tokių prekių kainos. Pavyzdžiui, „Karcher“ siurblys robotas akcijos metu kainuoja apie 159 eurus, įprastinis dulkių siurblys – apie 49 eurus, „Braun“ plaukų kirpimo mašinėlė – apie 24 eurus. Taigi užsukus į parduotuvę „Norfa“ praktišką dovanų galima rasti ir vyrams, ir moterims, ir visai šeimai“, – sakė Edgaras.
„Norfos“ parduotuvių tinkle apsiperkantiems žmonėms šiuo metu pateikta per 50 tūkst. kosmetikos rinkinių. Jau keletą metų stebimas tokių rinkinių paklausos augimas ir kasmet jų užsakoma vis daugiau ir įvairesnių.
Vyrams dovanoti gana dažnai perkama įvairių automobiliams skirtų aksesuarų, pavyzdžiui, specialių oro gaiviklių, automobilinių kastuvėlių, kilimėlių. O kai ežerus ir upes užtraukia ledas, „Norfoje“ padidėja ir žvejybos rinkinių bei įvairios poledinei žūklei skirtos įrangos paklausa.
Anot Edgaro, „Norfa“ stengiasi išlaikyti kuo patrauklesnį žvejams mėgėjams reikalingų prekių asortimentą, kad patenkintų ir pačių žvejų, ir jiems dovanų ieškančiųjų poreikius.
Knygos ir kalendorius
Tai irgi įprasta: jei tik pasninga, Kalėdų dovanoms noriai perkamos geresnės kokybės, taigi ir brangesnės, rogutės bei čiuožyklės.
Tradiciškai besibaigiant lapkričiui tėvai parūpina vaikams advento kalendorių. „Norfos“ pernai vaikų dovanoms pasiūlytas knygos formos advento kalendorius sulaukė didelio dėmesio. Tokiais pat buvo pasirūpinta ir šiemet.
Juose advento laikui – 24-ioms gruodžio dienoms – yra paruoštos mažos pasakų knygutės su trumpomis pasakaitėmis. Jei patys vaikai skaityti dar nemoka, tėvai mažyliams gali kas vakarą paskaityti prieš miegą.
Įdomu ir tai, kad „Norfos“ prekybos tinklas yra vienas knygų pardavimo lyderių šalyje. Norėdami patenkinti didelį leidinių poreikį darbuotojai šventiniam laikotarpiui parūpina didelį grožinės ir šviečiamosios literatūros bei knygų vaikams asortimentą, taip pat ir specialiai apipavidalintų knygų, kurios ypač tinka dovanoms.
Svarbu ir tai, kad pirkėjai, kurie „Norfoje“ perka prekių už tam tikrą pinigų sumą, gauna čekį – jį panaudojus knygą galima įsigyti už ypač patrauklią kainą.
„Kalėdoms tradiciškai pasiūlome ir specialių knygų. Suaugusiesiems paprastai skiriame šventiškai apipavidalintą knygą apie maisto gamybą ar naudingus patarimus, taip pat parūpiname įvairių romanų“, – pasakojo „Norfos“ prekių grupės vadovas Gediminas.
Parūpina ir pakuočių
Lietuvoje žmonės vieni kitiems noriai dovanoja ir įvairius indus. Ypač populiarūs puodeliai su universalia bei šventine puošyba, pavyzdžiui, snaigėmis. Paklausą turi ir netradicinės formos puodeliai bei jų rinkiniai su šaukšteliu arba sieteliu arbatai.
Noriai perkami įvairių formų dvisienio stiklo puodeliai, puodeliai su figūrėlėmis jų viduje – katytėmis, avytėmis, meškučiais ir kitokiomis.
Tikėtina, jog tokios dovanos populiarios ir todėl, kad nėra brangios. Jos kainuoja nuo 1 euro iki 4–5 eurų.
Prieš šventes padidėja ir įvairių formų padėkliukų iš keramikos, medžio ar kamštinio medžio paklausa. Gausiau perkami apie 6 eurus kainuojantys fondiu rinkiniai, termosai gėrimams ir maistui bei termosiniai puodeliai.
„Norfa“ pirkėjams paruošė ir didelį asortimentą vyniojamojo popieriaus, dovanų maišelių bei dėžučių ir su neutraliais, ir su kalėdiniais piešiniais. Juos pirkėjai gali išsirinkti įvairių spalvų bei dydžių.
Pirkėjams siūloma Kinijoje ir Vokietijoje pagaminto vyniojamojo dovanų popieriaus, jo pakuotės kaina svyruoja nuo 1,29 iki 3 eurų.
Didelėms dovanoms supakuoti ypač tinka net 10 metrų ilgio ritiniuose parduodamas šventine atributika išmargintas popierius.
Pasak Gedimino, „Norfos“ parduotuvėse apsiperkantiems žmonėms labiausiai patinka skandinaviško minimalistinio stiliaus dovanų popierius, dėžutės ir maišeliai. Ankstesnių metų pardavimo duomenimis, prieš šventes šiame prekybos tinkle pirkėjai įsigijo apie 80 tūkst. pakavimo popieriaus ritinėlių.
Neignoruoja kokybės
„Per kelerius pastaruosius metus daugelio pramoninių prekių paklausa beveik nepasikeitė. Tačiau palyginę kelių dešimtmečių pardavimo pokyčius matome ne revoliuciją, bet evoliuciją. Pokyčių yra, bet jie nėra drastiški“, – sakė D.Dundulis.
Tačiau yra ir gerai regimų pokyčių. Pasak D.Dundulio, anksčiau dauguma pirkėjų buvo linkę rinktis pigesnes ir, suprantama, prastesnės kokybės prekes sau ar dovanoms, o pastaruoju metu daug dažniau perkama vidutinės ar aukštesnės kokybės gaminių.
„Ši tendencija kasmet stiprėja. Tai galima matyti net pagal dovanų popieriaus pardavimą. Nors vokiškas yra dukart brangesnis, ir jo, ir kiniško parduodama po lygiai“, – sakė D.Dundulis.
Pardavimo specifika
Pasak D.Dundulio, ilgo galiojimo prekės, taip pat ir tinkamos dovanoms, į tinklo parduotuves dideliais kiekiais suvežamos lapkritį.
„Pagal svorio ir kiekio duomenis lapkritį tokių prekių į „Norfos“ tinklo parduotuves nuvežama gerokai daugiau nei gruodį. Paskutinį metų mėnesį siekiama tik palaikyti tam tikrą jų kiekį ir aprūpinti parduotuves trumpo galiojimo produktais.
Atskirų mėnesių prekių pardavimo duomenys daug ką gali nustebinti. Pasirodo, gruodį apyvarta nedaug skiriasi nuo vasaros mėnesių.
Per pirmąsias dvi gruodžio savaites darbo dienomis apyvarta būna mažesnė nei metų vidurkis, o likus savaitei ar kelioms dienoms iki Kūčių ir Kalėdų ji padidėja kelis kartus.
Pirmą Kalėdų dieną mūsų tinklo parduotuvės nedirba, o po to kelias dienas prekyba būna vangoka. Apyvarta šokteli tik prieš pat Naujuosius – paskutinę metų dieną“, – paaiškino D.Dundulis.
Pasak jo, palyginti su vidutiniu prekių pardavimu per mėnesį, gruodį apyvarta didžiosiose „Norfos“ parduotuvėse būna maždaug 10–15 proc. didesnė už vidurkį, o palyginti su vasaros mėnesiais – vos 5–7 proc.
Bet mažesnėse tinklo parduotuvėse, kuriose prekių asortimentas kuklesnis ir būna mažiau prabangesnių prekių, gruodį prekyba būna gerokai silpnesnė nei kitais metų mėnesiais.
