Vėl laikinai stabdomas Vilniaus oro uosto darbas: priežastis – balionai

Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad 23 val. 15 min. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Oro erdvės ribojimai įvesti iki 2 val. 15 min.
Navigacinių atžymų – kelios, bet gali kelti riziką civilinei aviacijai.
Portalas Lrytas primena, kad šią savaitę po dar vieno atvejo, kai vėl teko laikinai stabdyti Vilniaus oro uosto darbą, susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.
J.Taminskas pateikė prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos leidžiamų kontrabandinių balionų.
„Tikėtina, kad tokio pobūdžio veiklose galimai dalyvauja ir Lietuvos teritorijoje esantys asmenys, taip prisidėdami prie kitos valstybės veiksmų prieš Lietuvą. Tai yra visiškai nepriimtina ir turi sulaukti griežčiausių atsako priemonių“, – pranešime teigė J. Taminskas.
Dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti naudojamų balionų šių metų spalio–lapkričio mėnesiais Lietuvoje teko net 9 kartus stabdyti Vilniaus oro uosto darbą, paveikiant apie 250 skrydžių ir 36 tūkst. keleivių. Kartą buvo laikinai stabdomas ir Kauno oro uosto darbas.
Baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalis numato, jog tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.
Kaip skelbta, dėl pavojų valstybės nacionaliniam saugumui prieš savaitę į prokuratūrą taip pat kreipėsi Lietuvos oro uostai (LTOU).
Vilniaus oro uostasMeteorologiniai balionaiKontrabanda
Rodyti daugiau žymių