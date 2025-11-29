VerslasRinkos pulsas

Kaune veikusi technologijų bendrovė atleidžia visus darbuotojus

2025 m. lapkričio 29 d. 15:47
Kaune įsikūrusi technologijų bendrovė „Talech Lithuania“ nutraukia veiklą ir atleidžia visus 46 darbuotojus, skelbia Užimtumo tarnyba.
Institucijos duomenimis, apie grupinį atleidimą daugiausia informuoti programinės įrangos kūrėjai – 28, informacinių ir ryšių technologijų sistemų eksploatavimo technikai – 14.
Pasak Užimtumo tarnybos atstovės Mildos Jankauskienės, „Talech Lithuania“ vienintelis akcininkas 2025 m. lapkričio 17 d. priėmė sprendimą likviduoti bendrovę.
Minėtus darbuotojus numatoma atleisti nuo 2026 m. vasario 27 d. iki kovo 31 d.
Registrų centro duomenimis, programinę įrangą kurianti bendrovė paskutiniu metu buvo pelninga – pernai jos grynasis pelnas siekė 215 tūkst. eurų, 2023 m. – 133,7 tūkst. eurų.
Kaunastechnologijų įmonėatleidimas iš darbo
