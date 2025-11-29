Po „Airbus“ įspėjimo – visame pasaulyje pranešimai apie atidėtus arba atšauktus skrydžius

„Airbus“ penktadienį nurodė savo klientams „nedelsiant imtis atsargumo priemonių“, įvertinus techninį gedimą „JetBlue“ lėktuve spalį.
„Intensyvi saulės spinduliuotė gali iškraipyti duomenis, kurie yra labai svarbūs skrydžių valdymo sistemų veikimui“, – teigiama pranešime, priduriant, kad gali būti paveikta „didelė dalis šiuo metu eksploatuojamų A320 šeimos lėktuvų“.
Programinės įrangos pakeitimas daugumoje lėktuvų užtruks „kelias valandas“, tačiau maždaug 1000 orlaivių atveju procesas „užtruks savaites“, naujienų agentūrai AFP sakė su problema susijęs šaltinis.
„Air France“ naujienų agentūrai AFP pranešė skaičiuojanti, kiek dar skrydžių bus atšaukta šeštadienį.
„Klientai, kuriems įtakos turi atšaukimai, yra informuojami individualiai SMS žinutėmis ir el. paštu“, – penktadienį sakė atstovas spaudai.
Penktadienį ji atšaukė 35 skrydžius, o Kolumbijos oro linijų bendrovė „Avianca“ pranešė, kad 70 procentų jos lėktuvų parko nukentėjo dėl techninių problemų Europos lėktuvų gamintojo programinėje įrangoje.
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) pareiškime teigė, kad „Airbus“ ją informavo apie šį klausimą.
„Šios priemonės gali sukelti trumpalaikių skrydžių tvarkaraščių sutrikimų ir dėl to nepatogumų keleiviams“, – teigė EASA ir pridūrė, kad „saugumas yra svarbiausia“.
AirbusAirbus A320Lėktuvai
Rodyti daugiau žymių