Aukcione – už beveik milijoną eurų parduotas Vilniaus žirgyne treniruotas žirgas

„ŽUB Vilniaus žirgynas džiaugiasi galėdamas pranešti apie išskirtinį pasiekimą – žirgyne nuosekliu, atsakingu ir profesionaliu darbu paruoštas KWPN veislės 2020 m. PLAYBOY Harley VDL x Cardento žirgas Vokietijoje vykusiame aukcione buvo parduotas už 900000 eurų.
Šis rezultatas – tai ne tik žirgo išskirtinių savybių įvertinimas, bet ir didžiulė žirgyno komandos pergalė. PLAYBOY ruošė žirgyno vadovas Almutis Raila, Daiva Gudžiūnaitė ir Julius Becht ypatingą dėmesį skiriant jo charakterio formavimui, dresūrai, sportinėms galimybėms ir žirgo psichologinei brandai.
Žirgas tapo išskirtiniu sportiniu partneriu, gebančiu demonstruoti stabilumą, jėgą ir paklusnumą aukščiausio lygio varžyboms.
„Šis rezultatas mums – didžiulis įvertinimas. Tai parodo, kad Lietuvoje ruošiami ŽŪB Vilniaus žirgynas žirgai gali sėkmingai konkuruoti tarptautinėje rinkoje ir būti vertinami aukščiausiu lygiu,“ – pažymi ŽUB Vilniaus žirgyno komanda.
PLAYBOY sėkmės istorija neabejotinai prisidės prie Lietuvos žirgininkystės žinomumo Europoje ir įkvėps tęsti darbą, puoselėjant aukštos kokybės sportinių žirgų veisimą bei paruošimą.