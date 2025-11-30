Perspėja keliaujančius į Jungtinę Karalystę – nuo vasario griežtės įleidimo tvarka

JK Vyriausybė skelbia, kad nuo nuo kitų metų vasario 25 d. 85 tautybių lankytojai, įskaitant Jungtines Valstijas, Kanadą ir Prancūziją, kuriems nereikia vizos, negalės legaliai keliauti į JK be elektroninio kelionės leidimo (angl. Electronic Travel Authorisation – ETA).
Teigiama, kad tai yra svarbus žingsnis skaitmeninant imigracijos sistemą ir siekiant atverti kelią bekontaktei JK sienai ateityje.
Šio reikalavimo vykdymo užtikrinimas reikš, kad kiekvienas norintis atvykti į JK, turės turėti skaitmeninį leidimą – ETA arba elektroninę vizą. Vežėjai tikrins žmones prieš jiems keliaujant.
Anksčiau Lietuvos oro uostų atstovai teigė, kad nepasirūpinę ETA leidimu iš anksto, keleiviai Lietuvoje gali prarasti teisę būti įlaipinti į orlaivį, net jeigu ir turi kelionės bilietą. Todėl, pavyzdžiui, skrendant į Londoną, Liverpulį, Edinburgą, Mančesterį, Belfastą ar kitą JK miestą, teks įprasti internetu užpildyti specialią formą.
ETA yra privalomas visiems keliautojams, kuriems netaikomas vizų režimas, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiams. Svarbu pastebėti, kad ETA reikia tik tiems Lietuvos piliečiams, kurie neturi teisės nuolat ar laikinai gyventi (angl. settled or pre-settled status), dirbti ar mokytis Jungtinėje Karalystėje.
Lietuvos oro uostai skelbė, kad reikalavimas turėti ETA galioja nuo 2025 m. pavasario, tačiau pati JK Vyriausybė skelbia, kad ETA įvesta dar 2023 m. spalį. Per visą šį laiką daugiau nei 13,3 mln. lankytojų pateikė paraiškas elektroniniam leidimui gauti. Tiesa, ETA nebuvo griežtai taikomas siekiant, kad lankytojams būtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujo reikalavimo.
JK Vyriausybė teigia, ETA tapo esmine kelionių dalimi, įskaitant lankytojus, kurie skrenda jungiamaisiais skrydžiais ir praeina šalies pasų kontrolę.
Keleiviai pasitikrinti informaciją ir dokumento statusą turėtų tik oficialioje ETA svetainėje: www.gov.uk/eta.
Elektroninio leidimo kaina – 16 svarų (apie 19 Eur).
