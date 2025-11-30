R. Valiūnas prabilo apie rimtą problemą: „Galime turėti įvairių mums nelabai smagių dalykų“

„Karui pasibaigus investicijos visai nebūtinai sugrįš. Ir, ypač, priklausomai, kaip karas pasibaigs.
Jeigu jis baigsis palankiai Rusijos sąlygomis, jai bus atiduota dalis Ukrainos žemių, tai, matyt, visi investuotojai galvos, kad Rusija gali sugrįžti su naujais planais ir toje lentelėje, kur investuotojai dėlioja pliusus ir minusus, ar eiti į vieną ar kitą šalį, ties Lietuva, kaip ir kitomis Baltijos šalimis, bus didelis riebus minusiukas. Jis vienaip ar kitaip gali nulemti pasirinkimą.
Nuoširdžiai bijau, kad sugrįžimas nebus staigus ir įspūdingas, todėl mums labai svarbu žiūrėti, kaip sekasi jau čia esančiam verslui, padėti jam, skatinti ir visaip kitaip rūpintis, kad jis būtų laimingas ir patenkintas“, – apie šiuo metu šalyje esančią investicinę aplinką „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo jis.
R. Valiūnas užsiminė, kad jau yra matyti tendencija dėl kapitalo pasitraukimo iš mūsų šalies.
„Daugybė verslų jau dabar diversifikuoja rizikas, išleidžia obligacijas, savo pinigus investuoja Lenkijoje ar kitose šalyse.
Nuo praėjusių metų II ketv. yra gana akivaizdus kapitalo nutekėjimas iš Lietuvos. <...>
Čia galime turėti įvairių mums nelabai smagių dalykų, ypač, kai pamatėme, kad paskutinis ketvirtis rodo BVP augimo sustojimą“, – teigė jis.
Lrytas neseniai rašė apie investicijų sumažėjimą. Prieš kurį laiką skelbta, kad pirmą šių metų pusmetį jų Lietuvoje mažėjo 16 kartų.
Ekonomistas Marius Dubnikovas tikino, kad šiandien situacija toliau išlieka sudėtinga, o investicijų badas stipriai atsilieps Lietuvai.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sutinka: „Raudona šviesa dega labai ryškiai“.
