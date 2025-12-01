„Varle.lt“ gerina rekordus: per vieną dieną viršijo milijono eurų apyvartą bei surinko rekordinę paramą Ukrainos vaikams

Vos per vieną dieną lietuviai „Varle.lt“ išleido daugiau nei milijoną eurų, tai yra net tris kartus daugiau nei įprastą dieną ir paaukojo rekordinę sumą Ukrainos vaikams. Lyginant su praėjusių metų Juoduoju penktadieniu, pardavimai išaugo 35 proc.
„Lietuviai dar sykį įrodė, kad Juodasis penktadienis – jau nebėra tik amerikiečių tradicija, bet ir viena laukiamiausių apsipirkimo fiestų Lietuvoje. Matome aiškią tendenciją – vis daugiau klientų Kalėdų dovanas ir didesnius pirkinius planuoja būtent Juodąjį penktadienį“, – sako „Varle.lt“ įkūrėjas Marius Butauskas.
Ką šiemet rinkosi pirkėjai?
Analizuodama pirkėjų elgseną, „Varle.lt“ pastebi, kad šiemet didžiausio susidomėjimo sulaukė praktiškos dovanos, palengvinančios kasdienybę.
Kaip ir kasmet pirkėjai Juodąjį penktadienį „žvejojo“ nuolaidas ir komplektavo iš anksto kalėdines dovanas šeimai bei artimiesiems.
Pirkinių krepšelyje kaip įprasta atsidūrė moteriški ir vyriški kvepalai, LEGO rinkiniai bei kiti žaislai, ausinės, kompiuterių priedai, monitoriai, išmanieji laikrodžiai, elektriniai dantų šepetėliai, burnos irigatoriai, karšto oro gruzdintuvės ir kiti virtuvės prietaisai.
„Šių metų tendencija ypač aiški: pirkėjai tikslingai planuoja šventinius pirkinius iš anksto ir renkasi tokias kategorijas, kurios leidžia pataupyti, tačiau kartu pradžiuginti artimuosius dovanomis“, – sako M. Butauskas.
Parduotuvės – svarbesnės už net nemokamą pristatymą
Įdomu tai, kad pirkėjų pasirinkimai dar kartą parodė fizinių parduotuvių svarbą. Nors pristatymas į paštomatus „Black Friday“ metu buvo visiškai nemokamas, daugumos klientų sprendimas buvo aiškus – jie pasirinko užsakymus atsiimti vienoje iš 19 Varle.lt parduotuvių visoje Lietuvoje.
„Tai aiškus signalas, kad žmonėms svarbi ne tik kaina, bet ir galimybė prekę pamatyti gyvai, pasitarti su mūsų konsultantais, jaustis saugiai dėl pasirinkimo ir tą pačią akimirką išsinešti įsigytą prekę namo. Mūsų fizinės parduotuvės tampa vis stipresne Varle.lt patirties dalimi“, – komentuoja M. Butauskas.
Šis rezultatas rodo, kad Lietuvoje stiprėja omnichannel pirkimo modelis – žmonės derina patogų internetinį apsipirkimą su galimybe prekes gauti, tikrinti ar pasikonsultuoti vietoje.
Rekordinė parama Ukrainos vaikams
Šių metų „Black Friday“ Varle.lt buvo ne tik didžiausio apsipirkimo diena, bet ir socialinės atsakomybės akcija. Kartu su klientais buvo renkamos aukos Ukrainos vaikams.
Iniciatyva sulaukė gausaus palaikymo – prie jos prisijungė tūkstančiai pirkėjų, o surinktos lėšos bus skirtos organizacijoms, užtikrinančioms vaikams būtiniausią pagalbą, taip pat dovanoms, padėsiančioms sukurti šventinę nuotaiką net sudėtingomis sąlygomis.
Varle.lt komanda pabrėžia, kad ši pagalba yra ne mažiau svarbi nei pardavimų rekordai – tokios iniciatyvos tampa esmine šventinio laikotarpio dalimi, skatinančia bendruomeniškumą ir solidarumą.
Cyber Monday – dar didesnės nuolaidos pirmadienį
Nors Juodasis penktadienis jau pasibaigė, nuolaidų maratonas nesulėtėja. Jau pirmadienį Varle.lt pirkėjus pasitiks Kibernetinis pirmadienis, labiau žinomas kaip „Cyber Monday“, kuris žada dar agresyvesnes nuolaidas: ypatingi pasiūlymai lauks kompiuterių, biuro technikos, žaidimų įrangos ir kitų elektronikos prekių kategorijose.
„Jei Juodąjį penktadienį nespėjote, pirmadienį bus dar karščiau. Kviesime užsukti į Varle.lt ir pasiimti savo dar didesnes „Cyber Monday „nuolaidas“, – sako Marius Butauskas.