Dar viena pabaiga – Vilniuje užsidaro 10 metų veikęs restoranas

Apie tai jie rašo savo feisbuko paskyroje. „Pabaiga. Po ilgų apmąstymų atėjo laikas užverti restoranėlio duris, kuris 10 metų buvo mūsų antrieji namai“, – jautriais žodžiais įrašą pradeda restorano šeimininkai.
Jie tęsia, kad darbas aptarnaujant svečius buvo nepakartojama kelionė, į kurią sudėjo visą savo sielą: „Nuo pirmosios dienos, pilnos jaudulio, iki paskutinių dienos pietų, kai dar kartą supratome, kokie nuostabūs žmonės lankėsi Daily, padėdami augti ir tobulėti. O čia dirbusiai komandai atskiras didžiulis ačiū, Jūs tapote mūsų šeima“, – dėkojama įmonės darbuotojams.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, įmonėje valdžiusioje šį restoraną, dirbo 7 darbuotojai. Jiems šiemet spalį vidutinis mokamas atlyginimas siekė 1 604 Eur (su mokesčiais).
Praėjusiais metais jų pardavimo pajamos siekė 443 874 Eur, grynasis nuostolis – 35 177 Eur.
restoranasVilniusklientai
