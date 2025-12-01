VerslasRinkos pulsas

Dar viena pabaiga – Vilniuje užsidaro 10 metų veikęs restoranas

2025 m. gruodžio 1 d. 16:04
Lrytas.lt
„Daily restoranėlis“, veikęs Vilniuje, savo klientams pranešė liūdną žinią. Jie paskelbė, kad šeimos restoranas durų daugiau svečiams nebeatvers. 
Apie tai jie rašo savo feisbuko paskyroje. „Pabaiga. Po ilgų apmąstymų atėjo laikas užverti restoranėlio duris, kuris 10 metų buvo mūsų antrieji namai“, – jautriais žodžiais įrašą pradeda restorano šeimininkai.
Jie tęsia, kad darbas aptarnaujant svečius buvo nepakartojama kelionė, į kurią sudėjo visą savo sielą: „Nuo pirmosios dienos, pilnos jaudulio, iki paskutinių dienos pietų, kai dar kartą supratome, kokie nuostabūs žmonės lankėsi Daily, padėdami augti ir tobulėti. O čia dirbusiai komandai atskiras didžiulis ačiū, Jūs tapote mūsų šeima“, – dėkojama įmonės darbuotojams.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, įmonėje valdžiusioje šį restoraną, dirbo 7 darbuotojai. Jiems šiemet spalį vidutinis mokamas atlyginimas siekė 1 604 Eur (su mokesčiais).
Praėjusiais metais jų pardavimo pajamos siekė 443 874 Eur, grynasis nuostolis – 35 177 Eur.
