VerslasRinkos pulsas

Įmonei „Nakis“ leista atnaujinti veiklą – spalį VMVT fiksavo nemenkus pažeidimus

2025 m. gruodžio 1 d. 15:43
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) leido maitinimą Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje organizavusiai įmonei „Nakis“ atnaujinti veiklą, kuri dėl nustatytų pažeidimų buvo sustabdyta spalio pabaigoje.
Daugiau nuotraukų (2)
Tarnyba pranešė atlikusi neplaninį patikrinimą, kurio metu patvirtino, kad anksčiau nustatyti pažeidimai pašalinti.
„Šiuo atveju įmonėje nustatyti pažeidimai buvo itin grubūs, todėl jos veikla Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje turėjo būti sustabdyta, kol bus pašalinti visi trūkumai. Veiklos atnaujinimą galėjome patvirtinti tik gavę visus būtinus dokumentus ir įsitikinę, kad valgiaraščiai bei gamybiniai procesai visiškai atitinka nustatytus reikalavimus“, – pranešime sakė VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė.
Įmonės veikla mokykloje buvo laikinai sustabdyta nuo spalio 24 d., nustačius reikšmingų maisto saugos ir higienos pažeidimų.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)Maistasvalgykla

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.