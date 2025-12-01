Kaune bandęs leistis „Ryanair“ orlaivis grįžo į Berlyną: sprendimą priėmė pilotas

Primename, kad sekmadienį vakare Vilniaus oro uostas vėl buvo laikinai uždarytas dėl skridusių kontrabandinių balionų. Dėl to iš Berlyno į mūsų sostinę skridęs orlaivis pasuko ne Vilniaus, o Kauno link. Tačiau ir šiame oro uoste jis taip ir nenutūpė.
Kaip naujienų portalui Lrytas sako Oro navigacijos komunikacijos vadovė Ingrida Daugirdė, sekmadienį, orlaivis „Ryanair“ (RYR1570), bandęs leistis Kauno oro uoste, piloto sprendimu pasirinko grįžti į Berlyną dėl navigacinių sistemų įrengtų orlaivyje nesklandumų.
„Patvirtiname, kad antžeminės navigacijos sistemos Kauno oro uoste veikė ir veikia be trikdžių“, – patikina I.Daugirdė.
Ji taip nurodė, kad plačiau apie situaciją galėtų pakomentuoti oro vežėjas.
Kodėl pilotas priėmė tokį sprendimą, paprašėme pakomentuoti „Ryanair“.
Gavus jų komentarą, tikimės straipsnį papildyti.
