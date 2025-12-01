Kaune veikianti įmonė į sankcijas nusispjovė? Įtaria, kad galėjo prekiauti su Rusija

Kaip skelbia prokuratūra, įmonė pagamino ir į Rusiją eksportavo beveik 275 tūkst. eurų vertės vandens valymo įrangą. Pagal kitą sudarytą sutartį į objektą, įsikūrusį Rusijoje, buvo išgabentas dar vienas įrenginys – daugiau nei 40 tūkst. eurų vertės siurblinė.
Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) direktorius ir netiesioginis dalies bendrovės akcijų savininkas kaltinami pažeidę Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas, išgabenant daugiau nei ketvirčio milijono vertės įrangą, ir dėl to padarę didelę žalą Lietuvos interesams. Analogiški kaltinimai pareikšti ir Kaune registruotam juridiniam asmeniui.
Už nusikalstamą veiką jiems gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė. Tyrimą atliko Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji, Kaune veikiančios bendrovės direktorius ir UAB akcininkas, įtariama, pažeidė Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji, apeidami tarptautines sankcijas, taikomas dėl Rusijos karinės agresijos veiksmų prieš Ukrainą, įgyvendino sudarytus susitarimus dėl įrenginių tiekimo pagal projektus naftos perdirbimo objektams Rusijoje.
Įtariama, kad, siekiant įgyvendinti susitarimus dėl įrenginių išgabenimo, buvo sudarytos sutartys, tarp Kaune veikiančios bendrovės ir Nyderlanduose, Rusijoje registruotų įmonių, kurias vykdant buvo pagamintos ir išgabentos prekės į Rusiją.
Manoma, kad fiziniai asmenys ir UAB demonstravo nusistatymą nesilaikyti galiojančių norminių aktų dėl Rusijai taikomų tarptautinių sankcijų, taip pat siekdami finansinės naudos, pažeidė valstybės deklaruojamus principus užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą, pagarbą žmogaus teisėms bei dėl to padarė didelės žalos Lietuvos interesams.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
