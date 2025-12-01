LEA: per savaitę ir toliau pigo gamtinės dujos, nafta

Agentūros duomenimis, didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF per savaitę sumažėjo 2,2 proc. ir lapkričio 24–28 dienomis sudarė 30,6 euro už megavatvalandę (MWh). Gamtinių dujų kainų mažėjimą lėmė stabilus suskystintų gamtinių dujų tiekimas į Europą.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1–2 Eur/MWh mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 25–29 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 55,3 proc., Europos saugyklose – apie 75,8 proc.
Per savaitę per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 417,2 gigavatvalandžių (GWh) gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta nebuvo, tačiau iš pastarosios gauta 177,1 GWh gamtinių dujų.
Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,8 GWh dujų.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas aptariamu laikotarpiu, palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 28 proc., suvartota 339,7 GWh gamtinių dujų.
Vidutinė Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 63,1 USD/bbl ir buvo 0,9 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę (63,7 USD/bbl). Pasak agentūros, naftos kainų sumažėjimą vis dar lėmė rinkoms svarstant apie taikos susitarimo tarp Rusijos ir Ukrainos galimybes, tačiau didesnį kainų mažėjimą stabdė OPEC+ pranešimai dėl didinamos gavybos stabdymo ir griežtėjančios JAV retorikos prieš Venesuelą.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausius metus jų kainos bus panašios, kaip buvo manoma ir prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 60–65 USD/bbl ribose.
Tarp Baltijos šalių benzinas pastarąją savaitę buvo pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje padidėjo iki 0,147 euro.
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę didėjo 23 proc. – nuo 116,3 Eur/MWh iki 142,5 Eur/MWh. Tą, agentūros teigimu, lėmė mažėjusi nacionalinė generacija, padidėjęs vartojimas ir savaitės pradžioje sumažėjusios galimybės importuoti pigesnę elektrą iš Skandinavijos.
Elektros energijos vartojimas Lietuvoje lapkričio 24–30 d., palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 8,3 proc. (iki 285,9 GWh).
Bendra elektros gamyba Lietuvoje siekė 135 GWh, arba 17 proc. mažiau. Per savaitę šalyje pagaminta apie 47 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos ir Latvijos.
Daugiausia elektros pagamino vėjo elektrinės– 62,8 GWh, arba 42,4 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę.
Saulės elektrinės pagamino 2,4 GWh elektros – 57,1 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę (5,7 GWh). Tuo metu šiluminės elektrinės pagamino elektros energijos 65,1 proc. daugiau (38,2 GWh) nei ankstesnę savaitę. Hidroelektrinių generacija per savaitę šoktelėjo 50,1 proc. (iki 18 GWh).
Tuo metu biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 23,27 Eur/MWh ir buvo 5,6 proc. didenė, palyginti su ankstesne savaite (22,03 Eur/MWh).
Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 21,53 Eur/MWh.
