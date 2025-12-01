Nauja tvarka Vilniaus kalėdinėje mugėje – ne visi supranta, už ką sumokėjo pinigus: kaltina ir prekybininkus

Čia užsuko ir portalo Lrytas komanda. Tiesa, lyginant su savaitgaliu, kai minios lankytojų suplūdo įvertinti ką tik įžiebtos eglutės, pirmadienį popiet lankytojų buvo jau kur kas mažiau.
Tačiau prekeiviai nesiskundė, mat prekyba nesustojo ir po savaitgalio.
Panašu, kad šiemet sustojo ir kainų augimas – kalbinti prekeiviai pasakojo nuo praėjusių metų mugės įkainių nedidinę.
Tačiau čia atėjusių lankytojų laukia kiek kitokios naujienos. Pastarosios palies ne tik skrandį, bet ir pasikeitusią tvarką perkant gėrimus.
Siūlo kiaulpienės šaknų kavą
Besižvalgant į prekeivių namelius, dėmesį patraukė kiaulpienės šaknų kava ir skambiai pavadintos žolelės arbatai „Dieve, padėk“. Pastarųjų, tiesa, pro akis nepraleidžia ir mugės lankytojai – aiškėja, kad ši arbata yra perkamiausia žolininko iš Anykščių namelyje.
Populiarus rinkinys, kurį sudaro saldžioji morka, rugiagėlė, avietės ir dar daug kitų ingredientų, kaip ir kitos čia parduodamos arbatos, kainuoja 6 eurus.
O už pakelį kiaulpienės šaknų kavos prašoma 10 eurų. Tie, kurie nori paragauti vietoje, už 3 eurus gali įsigyti nedidelį puodelį šios kavos.
Žolininko gaminama produkcija prekiaujantis Donatas patikino, kad rinkoje analogiškų produktų išties nėra daug.
Jis taip pat džiaugiasi, kad kol kas netrūksta ir lankytojų dėmesio.
„Savaitgalis buvo labai aktyvus, kaip ir visą laiką. Gal netgi ir geriau, nei pernai“, – prekybą pirmosiomis mugės dienomis lygino jau ne vienerius metus čia prekiaujantis vyras.
Pirmenybę teikia nealkoholiniam vynui
Žanro klasika – karštas vynas. Šio Vilniaus kalėdinėje mugėje galima įsigyti keliuose skirtinguose nameliuose. Tiesa, tiems, kurie nenori alkoholio, yra ir nealkoholinė šio gėrimo versija.
„Daugiau žmonių šiemet perka nealkoholinį vyną. Žinokit, nežinau, kodėl“, – sakė prekeivė Jorinta.
Tiek alkoholinis, tiek nealkoholinis vynas kainuoja tiek pat – priklausomai nuo dydžio, už puodelį gėrimo prašoma 5 arba 7 eurų. Jorinta tikino, kad kainos šiemet nebuvo keltos.
Norintys susišildyti laikant karšto gėrimo puodelį, gali įsigyti ne tik vyno. Kalbinta prekeivė pristatė šių metų naujieną – karštą duonos girą. Mažas puodelis šio gėrimo taip pat kainuoja 5 eurus, didesnis – 7 eurus.
„Ypač užsieniečiai perka. Pas juos tokio dalyko, man atrodo, nėra“, – pasakojo pašnekovė.
Dar vienas atradimas – karštas vyšnių alus su medumi. Pastarasis taip pat pilstomas į dviejų dydžių taras ir kainuoja po 5 arba 7 eurus.
O norintiems deserto toli eiti nebūtina – kalbinta moteris čia pat pardavinėja ir karštas varškės spurgytes.
Už didžiausią kibirėlį, kuris, kaip paaiškėjo, skirtas dešimčiai žmonių, prašoma 18 eurų. Vidutinis, skirtas 2–3 žmonėms, kainuoja 8 eurus. O mažiausias, vienam žmogui skirtas kibirėlis atsieitų 5 eurus.
Pasiteiravus, kaipgi prekyba sekėsi šį savaitgalį, moteris paatviravo, kad nesiskundžia, tačiau nors žmonių ir buvo daug, apyvartoje tai pernelyg neatsispindėjo. Priešingai – daugiau susidomėjimo sulaukta pirmadienį, kai lankytojų srautas buvo kur kas mažesnis.
„Kaip labai dideliam srautui žmonių, didelio susidomėjimo nėra. Jie kaip silkės susispaudę prie namukų ir tos prekybos nėra“, – pridūrė Jorinta.
Tiesa, nors prie šio namelio buvo uždėta lentelė, nurodanti, kad atsiskaitymai galimi tik banko kortele, Jorinta patikslino, kad priimami ir grynieji. Tačiau patys lankytojai dažniausiai atsiskaito kortelėmis.
Susidomėjimo sulaukia ir kepti kaštainiai
Jau 11-us metus Vilniaus kalėdinėje mugėje prekiaujantis Nikita taip pat siūlo karšto vyno – šio kainos, kaip ir pas Jorintą, siekia po 5 ir 7 eurus.
Tačiau čia yra ir kai kas įdomiau. Tai – kepti kaštainiai. Anot vyro, šis gardėsis sulaukia didelio susidomėjimo.
„Prieš gaminant svarbu prapjauti kiekvieną kaštoną. Ir kepam – viskas“, – pasakojo prekeivis.
Anot jo, kaštainiai kepa 30 minučių, o juos valgyti reikia taip, kaip pistacijas.
Viena porcija, kurią sudaro 10 keptų kaštainių, kainuoja 5 eurus.
Jau neturi, kur kelti kainų
Turbūt daugelis sutiktų, kad pagrindinis Kalėdų akcentas – imbieriniai meduoliai. Kalėdų senelio apranga pasipuošusi Eglė pasakojo, kad šiuo skanumynu prekiauja tiek metų, kiek vyksta kalėdinė mugė.
„Žmonių daugiau, daugiau parduodame. Gal dosnesni žmonės“, – paklausta, kaip per šį laikotarpį keitėsi mugė, atsakė pašnekovė.
Ji pripažino, kad bent jau kol kas susidarė įspūdis, jog užsieniečių mugėje yra mažiau.
„Bet mugė tik prasidėjo, gal jie dar atvyks. Dar visas mėnuo“, – sakė Eglė.
Pasiteiravus apie kainas, prekeivė pasakojo jų šiemet nekėlusi. Tad meduolių kainos svyruoja nuo 2 iki 6 eurų. Daugiau prašoma už didesnius rinkinius ar namelius.
„Jau nėra, kur čia kelti. Negi dabar meduolį pardavinėsi po 10 eurų? Negali“, – svarstė Eglė.
Moteris pasakojo, kad ruoštis mugei pradeda dar prieš mėnesį, mat tiek laiko meduolių tešla turi brandintis.
Mugėje – ir vengriškas akcentas
Pakalbinus Katedros aikštėje sutiktus žmones, paaiškėjo, kad prekeiviai siūlo ir užsienio kultūrai artimą desertą. Tai – iš mielinės tešlos gaminami vengriški pyragaičiai, vadinami kurtomis. Arba paprasčiau – kaminėliai.
Prekeivė Karolina sako, kad šių pyragėlių žmonės laukia visus metus, o prasidėjus mugei – sugrįžta paskanauti.
„Tradicinis yra su vanile ir cinamonu. Į vidų galima įdėti obuolių džemą, „Nutellos“, pistacijų, vaikai labai mėgsta su pabarstukais ir šokoladu“, – pasakojo moteris.
Toks kaminėlis kainuoja 8 eurus, o su pagardukais – 9 eurai. Tokia pati kaina, anot Karolinos, buvo ir praėjusiais metais.
Lankytojai dar neperprato naujos tvarkos
Šiemet besilankantys mugėje gali kiek nustebti, mat čia taikoma nauja tvarka perkant gėrimus. Nuo šiol lankytojai turi sumokėti 2 eurus siekiantį užstatą už daugkartinę gėrimo tarą.
Ši suma nėra įskaičiuota į prekeivių iškabose esančias gėrimų kainas – 2 eurų užstatą lankytojai moka papildomai. Pasinaudojus puodeliu ir jį atnešus į vieną iš dviejų Katedros aikštėje esančių taros surinkimo punktų, anksčiau sumokėtą užstatą lankytojai galės atgauti.
Jei nori, puodelį gali ir pasilikti, tačiau tokiu atveju užstatas nebus grąžinamas.
Kaip anksčiau skelbė Vilniaus miesto savivaldybė, taip siekiama sumažinti atliekų kiekį.
Nors atsirado lankytojų, kurie tokią iniciatyvą palaikė, kai kurie gėrimus įsigiję svečiai tik pasikalbėję su žurnalistais suprato, už ką sumokėjo pinigus.
O ir kalbinti prekeiviai pripažino, kad nauja tvarka žmonėms nėra visiškai suprantama. Nors pripažino, kad šiukšlių iš tiesų sumažėjo.
„Mūsų lietuviai dar nelabai pripratę, klausinėja, kur atiduoti depozitą. Daug ko klausinėja. O užsieniečiai su tuo jau susidūrę“, – sakė Jorinta.
„Daug kas nesupranta ir galvoja, kad čia mes sugalvojome, jog užsidirbtume“, – antrino Nikita.