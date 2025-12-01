Skelbia, kas dalinsis milijoną už numušamus kontrabandinius balionus

„Pirmiausia noriu padėkoti visoms 35 įmonėms, pateikusioms paraiškas vos per dvi savaites. Tai aiškiai parodo, kad Lietuvos technologijų sektorius gali greitai reaguoti į kylančius iššūkius ir siūlyti sprendimus, svarbius mūsų šalies saugumui.
Šiandien apdovanojome tris, kurių sprendimai šiame etape yra arčiausiai praktinio įgyvendinimo, tačiau tai – tik pirmas žingsnis. Dabar pradedame darbą su laimėtojais ir kitomis stiprias idėjas pateikusiomis komandomis, kad greiti prototipai peraugtų į ilgalaikę Lietuvos oro erdvės saugumo sistemą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pasak ministro, su įmonėmis vyks tolimesnės konsultacijos, kokių priemonių reikia, kad jos galėtų toliau sparčiai vystyti pasiūlytus sprendimus. Pagal išsakytus įmonių poreikius, bus paskelbtas antrasis kvietimas.
Viena laimėtojų tapo „IT logika“, kuri bendradarbiaudama su Vilniaus universitetu, „Integrated Optics“ ir „Arx Polaris“ kurtų Išmaniąją Oro Erdvės Apsaugos Sistemą (IOEAS), kurios pagrindas – fiksuoto sparno orlaiviai, galintys operuoti dideliame aukštyje, bei greiti žemo aukščio orlaiviai. Integruotas lazerinis–optinis sensorius leistų surasti ir atpažinti taikinius bet kuriuo paros metu, o didelės galios lazeris įgalintų saugiai numušti daugelį balionų to paties skrydžio metu.
Objektų trajektorijos prognozė ir atpažinimas būtų atliekamas pasitelkiant dirbtinio intelekto algoritmus. Informacija realiu laiku būtų pateikiama iš DBOX dronų bazinių stočių, radarų bei kitų geografiškai paskirstytų sensorių.
Tarp geriausią sprendimą pasiūliusių pateko „Teltonika EMS“ – tai „ADV Defense“, „Quantum Systems“ ir „Defsecintel“ konsorciumas, Lietuvai kursiantis autonominę oro erdvės ir sienos stebėjimo bei apsaugos sistemą, kuri visą parą, visomis savaitės dienomis aptiktų ir identifikuotų oro grėsmes – balionus ir dronus, o, esant poreikiui, galėtų naikinti taikinį.
Naudodama Lietuvos gamybos perėmimo dronus, ši sistema sujungtų sensorius, bepiločio orlaivio ir valdymo centrus į vieną operacinį vaizdą, kuris palaipsniui būtų perduodamas Lietuvos institucijoms.
Įmonės „Dangaus šviesos“ atstovaujamas konsorciumas kurtų dirižablinę oro balionų intercepcijos sistemą „DOBIS“. Ši sistema integruoja skirtingas technologijas saugiam nelegalių balionų nuleidimui.
Reaguodama į Lietuvos oro erdvei kylančius iššūkius, EIMIN paskelbė 1 mln. eurų vertės programą, skirtą kurti ir diegti technologinius sprendimus, galinčius sustiprinti valstybės saugumą bei oro erdvės apsaugą.
