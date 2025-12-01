VerslasRinkos pulsas

Teismas: Nacionalinė sporto agentūra neteisėtai sustabdė paramą Grigiškių stadiono projektui

2025 m. gruodžio 1 d. 16:18
Regionų administracinis teismas gruodžio 1 d. panaikino Nacionalinės sporto agentūros (NSA) sprendimą, kuriuo ši atsisakė pratęsti Grigiškių stadiono rekonstrukcijos projekto įgyvendinimą. Teismas konstatavo, kad NSA priėmė sprendimą pažeisdama procedūras ir neįvertinusi svarbių aplinkybių, skelbiama išplatintame pranešime žiniasklaidai.
2024 m. NSA skyrė beveik 470 tūkst. eurų paramą VšĮ Futbolo akademijai „Ateitis“ pritaikyti Grigiškių stadioną bendruomenės sporto reikmėms. Futbolo akademijos paraiška buvo tarp geriausiai įvertintų – užėmė 6 vietą iš 70.
2025 m. vasario 20 d. NSA ir Futbolo akademija susitarė pratęsti projekto įgyvendinimo terminą iki 2026 m. birželio 17 d. Tad akademija tęsė viešųjų pirkimų procedūras.
Tačiau kovo pabaigoje NSA priėmė priešingą sprendimą. Esą „Ateitis“ dėl termino pratęsimo kreipėsi per vėlai ir nepateikė tinkamo pagrindimo. Todėl projekto finansavimas nebegali būti pratęstas.
Futbolo akademija šį NSA sprendimą apskundė Administracinių ginčų komisijai (AGK), tačiau šios sprendimas nebuvo palankus stadiono projekto iniciatoriams. Vis dėlto Regionų administracinis teismas nusprendė, kad „Ateities“ skundas – pagrįstas.
Įvertinęs visas aplinkybes, teismas konstatavo, kad priimdama ginčijamą sprendimą NSA pažeidė pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. NSA ir AGK sprendimus teismas panaikino.
