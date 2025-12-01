Teismas: „Top Sport“ 25 tūkst. eurų baudą gavo pagrįstai

LVAT 2025 m. lapkričio 26 d. nutartyje pripažino, kad Lošimų priežiūros tarnyba (Tarnyba) pagrįstai UAB „TOP SPORT“ (Bendrovė) už Azartinių lošimų įstatymo pažeidimą skyrė 25 000 Eur baudą.
Tarnyba atliko neplaninį Bendrovės patikrinimą pagal asmens skundą. Aiškinantis aplinkybes nustatyta, jog asmuo po to, kai pateikė prašymą neleisti lošti ir buvo įtrauktas į Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą, dalyvavo Bendrovės organizuojamose nuotoliniuose lošimuose.
Asmuo prie savo paskyros buvo prisijungęs prieš pateikdamas prašymą neleisti jam lošti ir pats neatsijungdamas 23 dienas intensyviai lošė, atliko statymus bei mokėjimus. Tarnyba nusprendė, kad Bendrovės pastangos blokuoti asmens galimybę lošti buvo nepakankamos.
Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 21 dalyje nustatyta, jog asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti, draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jų prašyme neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme neleisti lošti laikotarpis nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo neleisti lošti pateikimo Tarnybai arba lošimų organizatoriui dienos. Šių reikalavimų vykdymą privalo užtikrinti lošimų organizatorius.
LVAT, išnagrinėjęs ginčo faktines ir teisines aplinkybes, pažymėjo, jog Azartinių lošimų įstatymas imperatyviai įpareigoja lošimų organizatorių drausti asmeniui, pateikusiam prašymą neleisti lošti, dalyvauti nuotoliniuose lošimuose tam tikrą laikotarpį.
Kadangi Bendrovė asmenis tikrindavo registruojantis ir kiekvieną kartą prisijungiant prie savo lošimo anketos (pradedant naują sesiją), neribojo asmenų prisijungimo laiko bei nenumatė automatinio atjungimo nuo nuotolinių lošimų, ji nesiėmė pakankamų veiksmų Azartinių lošimų įstatyme įtvirtintai pareigai neužtikrinti.
LVAT atmetė Bendrovės argumentus dėl nesančio teisės aktų pažeidimo ir Bendrovės kaltės, nurodęs, kad juos paneigia ginčo faktinės aplinkybės ir vėlesni Bendrovės veiksmai, kuriais ji nuo 2023 m. sausio mėnesio pakeitė nuotolinio lošimo sistemą.
Teismas nusprendė, jog šiuo atveju Bendrovei atsakomybė buvo pritaikyta pagrįstai, o pareiškėjas neįrodė paskirtos baudos neteisėtumo.
LVAT atmetė Bendrovės apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.