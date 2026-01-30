„Sodra“ išsiuntė gyventojams laiškus dėl pensijų kaupimo: turite tai žinoti

Jei žmogus nusprendžia kaupti antroje pakopoje, jis pats turi sudaryti sutartį su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove. Jei tokio sprendimo šiuo metu neplanuoja – nereikia atlikti jokių veiksmų, kreiptis į „Sodrą“ ar ko nors informuoti apie savo sprendimą.
Kas gavo informacinius pranešimus apie galimybę pradėti kaupti?
Informaciniai pranešimai siunčiami vyresniems nei 18 metų ir jaunesniems nei 40 metų žmonėms, kurie dirba pagal darbo sutartį arba vykdo savarankišką veiklą ir iki šiol niekada nekaupė pensijai antroje pakopoje. Šiemet pranešimus gavo 80 tūkstančių žmonių.
Ką daryti, jei noriu pradėti kaupti antroje pakopoje?
Jei žmogus nusprendžia prisijungti prie pensijų kaupimo antroje pakopoje, jis turi savarankiškai kreiptis į pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę ir sudaryti pensijų kaupimo sutartį.
„Sodros“ siunčiamame informaciniame pranešime paaiškinama, kas yra antroji pensijų pakopa, pateikiami pensijų kaupimo įmokų dydžiai, nurodomi Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių kontaktai. Taip pat pateikiama informacija apie nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojusias lankstesnes kaupimo sąlygas ir kita naudinga informacija, galinti padėti apsispręsti.
Ką daryti, jei nenoriu pradėti kaupti antroje pakopoje?
Jei žmogus nenori dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime, nieko daryti nereikia. Informacinis pranešimas nereiškia automatinio įtraukimo – nuo 2026 m. sausio 1 d. automatinio įtraukimo į pensijų kaupimą nebeliko.
Kaip dažnai bus siunčiami informaciniai pranešimai apie galimybę dalyvauti pensijų kaupime?
„Sodra“ siųs informacinio pobūdžio pranešimus apie galimybę prisijungti prie pensijų kaupimo kiekvienų metų sausį. Žmogus, gavęs tokį informacinį pranešimą, kitą kartą jo sulauks po metų.