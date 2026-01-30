Vos pusę metų dirbęs ukrainiečių restoranas užveria duris

Ji portalui teigė: „Taip, mes užsidarinėjame, bet dar pilnai neužsidarėme. Aš nenorėčiau komentuoti šio klausimo, tai mūsų konfidenciali Informacija.“
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su V.Vynohradova ji komentuoti situacijos nepanoro ir tepasakė, kad informacija yra konfidenciali ir ji jos nenori komentuoti žiniasklaidai.
Tai, kad restoranas gali nutraukti veiklą, kilo įtarimas po to, kai nekilnojamojo turto portale Aruodas.lt pasirodė skelbimas, kuriame siūloma išsinuomoti patalpas Vilniaus gatvėje, kuriose šiuo metu įsikūręs ukrainietiškas restoranas.
Šių patalpų savininkas 15min patvirtino, jog patalpoms, kuriose įsikūręs restoranas „Černomorka“, iš tiesų yra ieškomas naujas nuomininkas.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, praėjusių metų gruodį vidutinis mokėtas atlyginimas restorane siekė 1 706 Eur (su mokesčiais).
„Černomorka“ 2026 m. sausio 27 d. turėjo ir skolą valstybei. Valstybinei mokesčių inspekcijai įmonė skolinga 8756,43 Eur, „Sodrai“ – 365,41 Eur.
„Černomorka“ save iki šiol pristatė kaip šiuolaikišką jūros gėrybių ir žuvies restoraną įsikūrusį Vilniaus senamiestyje.
Restoranas užsidarys nė nespėjęs rimtai apšilti kojų, mat veiklą jis pradėjo tik 2025 m. rugpjūtį.