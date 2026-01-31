15 metų ieškotas V. Antonovas stojo prieš Prancūzijos teisėjus: Lietuvai mestas naujas iššūkis

Tai pranešė prancūzų laikraštis „La Dépêche“, cituodamas Reno miesto apeliacinio teismo pranešimą.
„Lietuvos valdžios institucijos turi pateikti Prancūzijos teismams papildomos informacijos dėl ekstradicijos prašymo lėšų pasisavinimu įtariamam Rusijos verslininkui Vladimirui Antonovui, kuriam išduotas arešto orderis“, – teigiama pranešime.
Prancūzijos žiniasklaida taip pat skelbia, kad ketvirtadienį teismo posėdyje dalyvavo pats V. Antonovas, kuris atsisakė būti išduotas Lietuvai.
Anot žiniasklaidos pranešimų, Prancūzija gali atsisakyti išduoti asmenį kilus abejonių, jog ekstradicija neatitinka ES nustatytų teisingumo garantijų.
Apie Vilniuje nuteisto kalėti buvusio „Snoro“ vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį, jis buvo sulaikytas Badeno mieste, vykdant Generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį.
Teisėsauga pradėjo teisines procedūras dėl V. Antonovo perdavimo Lietuvai – jis pernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių, ieškomas buvo nuo 2011 m.
V. Antonovą Vilniaus apygardos teismas pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų.
Kaip skelbė ELTA, nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.
Kadangi buvę „Snoro“ vadovai slapstėsi užsienyje, Lietuva juos teisė už akių – įstatymai numato tokią galimybę, jei asmuo slapstosi ir vengia teismo. Abiem kaltinamiesiems teisme atstovavo valstybės skirti advokatai.
Buvusius bankrutavusio banko „Snoras“ vadovus ir akcininkus V. Antonovą ir Raimondą Baranauską Vilniaus apygardos teismas pernai pripažino kaltais dėl visų jiems pareikštų kaltinimų ir abiem skyrė daugiau nei 10 metų realią laisvės atėmimo bausmę.
Jie pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – „Snoro“ turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Paskelbtas nuosprendis buvo ne galutinis, vėliau advokatai jį apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Jis bylą nagrinėti turėtų balandžio 15 dieną.
Rusija Lietuvos generalinei prokuratūrai buvo pateikusi informaciją, kad R. Baranauskui suteikė pabėgėlio statusą. Kaip skelbta anksčiau, V. Antonovas yra Rusijos pilietis.
Bankas „Snoras“Vladimiras AntonovasTeismas
