Ištikimiausi stintų šventės fanai Nidoje liko be žado: tokių kainų už žuvį dar nematė

2026 m. sausio 31 d. 17:31
Neringa šeštadienį tapo tikru traukos centru – į tradicinę „Stintapūkio“ šventę suplūdo minios žmonių, pasiilgusių agurkais kvepiančių stintų ir pamario tradicijų.
Nepaisant šalto oro, ant Kuršių marių ledo netrūko pramogų.
Daugiausia smalsuolių viliojo parodomoji poledinė žvejyba, tačiau žvejams teko traukti tuščius tinklus – šventės žuvis šįkart nebuvo dosni.
Vis dėlto mugėje buvo galima paragauti ir vietinių stintų – bent taip tikino kai kurie pardavėjai.
Kainos nustebino šventės lankytojus: už 8 keptas stintas prašyta 10–12 eurų, tad norinčių paragauti netrūko.
Tradicinė „Stintapūkio“ šventė dar kartą įrodė savo populiarumą: Nida ūžė nuo žmonių, garų, kvapų ir muzikos.
