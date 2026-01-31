Ištikimiausi stintų šventės fanai Nidoje liko be žado: tokių kainų už žuvį dar nematė

Nepaisant šalto oro, ant Kuršių marių ledo netrūko pramogų.
Daugiausia smalsuolių viliojo parodomoji poledinė žvejyba, tačiau žvejams teko traukti tuščius tinklus – šventės žuvis šįkart nebuvo dosni.
Vis dėlto mugėje buvo galima paragauti ir vietinių stintų – bent taip tikino kai kurie pardavėjai.
Kainos nustebino šventės lankytojus: už 8 keptas stintas prašyta 10–12 eurų, tad norinčių paragauti netrūko.
Tradicinė „Stintapūkio“ šventė dar kartą įrodė savo populiarumą: Nida ūžė nuo žmonių, garų, kvapų ir muzikos.