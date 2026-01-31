Žiniasklaida: JAV siūlo Indijai pirkti Venesuelos naftą vietoj rusiškos

Pasak „Ukrinform“, apie tai, remdamasi informuotais šaltiniais, rašo „Reuters“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas 2025 m. kovą įvedė 25 proc. tarifus šalims, kurios perka Venesuelos naftą, taip pat ir Indijai.
Sausio 3 d. sulaikius Venesuelos prezidentą Nicolą Maduro, Vašingtonas pradėjo administruoti vyriausybę Karakase ir planuoja neribotą laiką kontroliuoti šalies naftos pramonę.
JAV pastangos tiekti Venesuelos naftą Indijai dedamos tuo metu, kai Vašingtonas taip pat siekia sumažinti pajamas iš Rusijos naftos, kuriomis finansuojamas karas Ukrainoje.
Šaltiniai nepateikė išsamios informacijos apie tai, ar Venesuelos naftą pardavinės tarptautinės naftos prekybos milžinės, tokios kaip „Vitol“ ar „Trafigura“, ar ją tiesiogiai parduos Venesuelos valstybinė naftos bendrovė PDVSA.
Indija įsipareigojo mažinti rusiškos naftos pirkimą po to, kai Vašingtonas taip pat padidino muitų tarifus šaliai dėl šio importo, ir ketina artimiausiais mėnesiais sumažinti rusiškos naftos importą keliais šimtais tūkstančių barelių per dieną.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Indijos naftos ir gamtinių dujų ministras Hardeepas Puri tikisi, kad rusiškos žaliavinės naftos importas į Indiją ir toliau mažės, nes trečia pagal dydį pasaulyje naftos pirkėja diversifikuoja savo tiekėjus.