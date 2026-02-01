R. Puchovičius sako, kad Lietuvai teks apsispręsti dėl baltarusiškų trąšų: žiūriu ir iš ekonominės pusės

„Bet kokiu atveju tas klausimas ateis. Dabartinis JAV prezidentas (Donaldas Trumpas – ELTA), žinant, kad pas jį nuomonė keičiasi kasdien, tai jis gali būti, kad pasakys, kad reikia paleisti tas trąšas ir bandys kalbėtis su Lietuva. Tai bet kokiu atveju mes turime turėti kažkokį planą – ar mes sutiksime trąšas paleisti, ar mes nesutiksime, kokios tos bus sąlygos, bet kokiu atveju reikia tam ruoštis, kad klausimas tas ateis“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Puchovičius.
„Ir kai jau ateis tas klausimas, tai tikrai reikės lyderystės. Reikės rasti tą lyderystę ir priimti tą sprendimą. Bet jeigu, pavyzdžiui, gerbiamas Trumpas pasakys, kad reikia vežti, ir mes atsisakysime, o veš per Latviją ir Lenkiją per kitą pusę, tai vėl klausimas, ar mes nuo to laimėsime, ar pralaimėsime“, – pabrėžė politikas.
Todėl R. Puchovičius neabejoja, kad Lietuvai šiuo klausimu reikės poziciją derinti ir su sąjungininkais. Pasak jo, labai svarbu, kad nebūtų taip, jog kitoms valstybėms nusprendus panaikinti sankcijas baltarusiškoms trąšoms, ši produkcija bet kokiu atveju keliautų per kitas šalis.
„Aš žiūriu ir iš ekonominės pusės. Tai jeigu šioje vietoje mes laikysimės savo pozicijos, tik kaip Lietuvos, bet nesilaikysime pozicijos Europos Sąjungos, NATO, mūsų kaimynų, tai mes daugiau prarasime ir vis tiek galutinis rezultatas bus toks pats – kad trąšos važiuos. (...) Ir tikrai būna tie tokie sprendimai, kai mes gal nenorime tų sprendimų priimti. Bet (...) mes vis tiek mažesnė šalis, kitos šalys diktuoja, kad kartais vis tiek reikia padaryti tai, ko mes iš tikrųjų nenorime, bet kito pasirinkimo nėra“, – sakė „aušriečių“ atstovas.
„Sprendimas turbūt yra Užsienio reikalų ministerijos, mūsų komiteto tą klausimą analizuoti, ieškoti geriausio sprendimo, kad būtų mūsų palaikymas Ukrainai, kad mes parodytume, kad mes esame prieš karą, bet šioje vietoje, kad mes nebūtume vienintelė šalis, kuri nieko nedaro, nieko neišleidžia, o kitos šalys gauna pelną, veža ir mes šioje vietoje žiūrime“, – pabrėžė jis.
Pernai gruodį JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Tuo metu svarstyta, ar Lietuva neplanuoja daryti to paties. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį teigė, kad šiuo klausimu šalies pozicija tvirta – kol Baltarusija toliau tęs hibridinę ataką prieš Lietuvą, apie jokį trąšų tranzito atnaujinimą negali būti kalbos.
Robert PuchovičNemuno aušraBaltarusija
Rodyti daugiau žymių