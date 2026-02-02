Automatizacija tampa pagrindine verslo valiuta: kas pirmi žengs, tie laimės

Mokesčių inspekcijos inicijuota i.EKA įpareigojo verslus naudoti išmaniuosius kasos aparatus, kurie automatiškai perduoda pardavimų duomenis mokesčių administratoriui. Reforma išryškino, kiek daug verslo procesų vis dar atliekama rankiniu būdu, ir tapo impulsu kalbėti ne tik apie kasas, bet ir apie platesnę procesų automatizaciją bei konkurencingumą.
Iki Naujųjų metų verslai skaičiavo dienas, ieškojo pardavėjų ir derino įrangą su Mokesčių inspekcija, kad galėtų tęsti darbus. Tačiau, kaip sako technologijų ekspertai, tikrasis pokytis prasideda ne kasose, o už jų – visoje organizacijos struktūroje.
Kasos aparatai – tik ledkalnio viršūnė
Išmaniųjų kasos aparatų reforma atskleidė kur kas gilesnę problemą.
„Kasos aparatai yra tik ledkalnio viršūnė. Po vandeniu – šimtai procesų, kurie iki šiol buvo atliekami buhalterių, pardavėjų rankomis ir kuriuos šiandien galima automatizuoti“, – sako apskaitos programos Site.pro bendraįkūrėjas Filip Borcov.
Jam antrina ir kasos aparatų prekybos ir priežiūros bendrovės „Čekis“ vadovas Dovydas Degutis: „Kasos aparatai yra tik matomiausia reformos dalis – tikroji problema slypi už jos, visoje duomenų grandinėje“.
Ekspertai pastebi, kad nors įstatymas privertė daug ką pajudėti iš stagnacijos, bet netrukus paaiškėjo, kad kasos aparatai neišsprendžia problemų.
„Jei duomenys vis tiek suvedinėjami rankomis, vėluoja integracijos, vyksta klaidos – Mokesčių inspekcija vis tiek matys neatitikimus“, – įspėja F. Borcov.
Automatizacija tampa nauja konkurencine valiuta
Iki šiol automatizavimas buvo laikomas investicija, kurią gali sau leisti tik didieji žaidėjai. Šiandien situacija pasikeitė – automatizuoti procesus kainuoja žymiai pigiau, nei to nepadaryti.
„Atliepdami sparčiai augantį poreikį, kartu su partneriais sukūrėme įrankį, kuris užkerta kelią duomenų nesutapimams ir užtikrina, kad kiekvienas atsiskaitymas būtų tikslus ir patikimai suvaldomas realiu laiku“, – pažymi „Citadele“ banko, kartu su partneriais sukūrusio sprendimą įmonėms, valdybos narys ir verslo bankininkystės tarnybos vadovas Baltijos šalims Vaidas Žagūnis.
Anot jo, svarbu kalbėti ir apie tai, kokią pridėtinę vertę gauna verslai, kurie įsidiegia išmaniuosius kasos aparatus ne tik tam, kad atitiktų naujus reikalavimus: „Modernūs sprendimai šiandien apima ne tik atsiskaitymus, bet ir klientų srautų ar sandėlio valdymą, staliukų rezervaciją ir kitas kasdienį darbą palengvinančias funkcijas.“
Trys rinkos žaidėjai – „ČEKIS“, „Citadele“ bankas ir „Site.pro“ – suvienijo jėgas ir sukūrė analogų rinkoje neturintį sprendimą, kuris automatiškai suderina sąskaitas, mokėjimus ir pardavimus.
Joje apjungti visi procesai, kurių reikia sklandžiam verslo veikimui: nuo atsiskaitymų iki apskaitos, nuo POS sistemų iki e. komercijos, nuo sandėlio valdymo iki tiesioginio ryšio su i.EKA aplinka.
„Sukurtas sprendimas, sujungiantis visus verslo duomenis, automatizuojantis procesus ir eliminuojantis žmogiškas klaidas. Tokia individualiai kurta sistema iki šiol buvo prieinama tik didelėms korporacijoms, bet per brangi smulkiam ir vidutiniam verslui“, – sako D. Degutis.
Reforma – ne pabaiga, o starto linija
Ekspertai sutaria: išmaniųjų kasų reforma nėra pabaiga – ji yra starto linija. Nuskambėjusi plačiai i.EKA reforma tapo šansu verslams modernizuoti savo procesus.
„Verslai, kurie automatizaciją pasitelks strategijai – išloš. Jei verslas šiandien tvarko procesus rankomis, jis konkuruoja prieš tuos, kurie juos automatizuoja. Tai nelygios lenktynės“, – įspėja D. Degutis.
„Automatizacija yra vienintelis būdas mažam verslui augti greičiau nei auga jo sąnaudos, – papildo F. Borcov. – Konkurencinį pranašumą lemia ne išmaniosios kasos, o automatizuoti procesai. Kas pirmi žengs – tie laimės“.
Pirmieji pilotiniai projektai patvirtino, kad procesų automatizavimas sumažina iki 80 proc. rankinių finansinių operacijų, apie 40 proc. padeda išvengti žmogiškų klaidų, apie 30 proc. greičiau aptarnaujami klientai, apie 25 proc. mažesni veiklos kaštai.
„Vienas žmogus šiandien gali padaryti tiek, kiek vakar darė trys-keturi. Tai yra automatizacijos efektas, kurį labai lengva išmatuoti, – aiškina Site.pro bendraįkūrėjas F. Borcov. – Verslas, kuris šiandien integruoja išmanią kasą su apskaita, rytoj vieno mygtuko paspaudimu matys pelną, sandėlio likučius ir prognozes. Automatizacija tampa nauja verslo valiuta – galimybe taupyti laiką, mažinti kaštus ir užtikrinti skaidrumą. Tai nebe svajonė – tai nauja realybė.“