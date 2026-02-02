D. Dundulio kirtis naujam valdžios siūlymui: „Bus labai daug nesusipratimų ir ginčų“

Tačiau ši valdžios idėja nepraslydo pro darbdavių akis. „Norfos“ savininkas ir žinomas verslininkas Dainius Dundulis sako, kad tokiu būdu ministerija problemą, it karštą bulvę, numeta darbdaviams, kurie dėl to bus pastatomi į nepatogią situaciją, o ateityje gali kilti įvairiausių nesusipratimų.
Ministerija: žmonės apkrauna medikus
Išplatintame pranešime žiniasklaidai SAM skelbia, kad jų siūloma nauja tvarka padėtų sumažinti perteklinį gyventojų lankymąsi pas šeimos gydytojus peršalus, turint kvėpavimo takų infekcijų ar trumpalaikių virškinimo sutrikimų.
„Šiandien žmogus, net ir sirgdamas vieną ar dvi dienas, yra priverstas kreiptis į gydytoją vien tam, kad gautų nedarbingumo pažymėjimą. Tai apkrauna pirminės sveikatos priežiūros grandį, didina eiles ir atima laiką iš pacientų, kuriems gydytojo pagalba iš tiesų būtina“, – pasiūlymą argumentuoja sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Darbdaviui nesutikus suteikti tokių dienų ar ligai užsitęsus ilgiau nei dvi dienas, darbuotojas turėtų kreiptis į gydymo įstaigą, kaip ir iki šiol. Ministerijos duomenimis, 2024 metais dėl ligos vienai ar dviem dienoms buvo išduota beveik 93 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų.
D.Dundulis: ministerija sprendžia savo problemas per darbdavius
Tačiau toks ministerijos užmojis stebina verslininką D.Dundulį.
Jo nuomone, SAM siekia savo problemas spręsti numetant problemą darbdaviams.
„Darbdavys neturi medicininio išsilavinimo. <...> Aš pats esu darbdavys ir galiu pasakyti, kad mus pastatys į kvailą situaciją, nes turėsiu spręsti, ar darbuotojas, pagal jo sveikatos būklę, tinka dirbti ar ne. Manau, jie mums siūlo atlikti neetišką veiksmą. Bus labai daug nesusipratimų ir ginčų.
Tokiais atvejais, kai būna slidi riba tarp sprendimų, geriausia, kai priima sprendimą trečiasis asmuo, kuris nei su darbuotoju, nei su darbdaviu nesusijęs. Dabar tai darė medikai. Aš nekalbu apie save, bet darbdaviui visada reikia darbuotojo ir jis nebus objektyvus“, – tikina „Norfos“ savininkas.
Jis taip pat kelia klausimą, kaip reikės elgtis tuo atveju, kai darbuotojas dvi dienas sirgęs, pasirodys darbe ir iškart vėl praneš, kad sunegalavo.
„Kas tuomet bus sprendimo priėmėjas?“, – retoriškai klausia jis.
Žeria kritiką ir dabartinei tvarkai
Pašnekovas įsitikinęs, kad nedarbingumo klausimo užkrauti darbdaviams nereikėtų. D.Dundulis svarsto, kad jei to negali daryti gydytojai, tai galbūt galėtų būti slaugytojų, medicinos seselių kompetencija.
Tiesa, verslininkas turi pastabų ir dabar galiojančiai tvarkai. Dalis darbuotojų, pasak jo, padirba kelias dienas, suserga, o paskui, apsisukę ant kulno, pasako, kad išeina iš darbo.
Kita problema, jo manymu, tai, kad nedarbingumo pažymėjimą gydytojai išduoda darbuotojui, šiam net nepasirodžius gydymo įstaigoje. Kai kurie medikai biuletenį skiria pasikalbėję su pacientu telefonu.
„Aš lankausi pas tą pačią šeimos gydytoją gal 25 metus. Per metus gal tik kartą turiu nedarbingumą.
Aš pats sunegalavęs kreipiuosi į gydytoją ir noriu kitiems rodyti pavyzdį, kaip reikia elgtis. Jeigu aš sergu – pas gydytoją pasirodau. Neaišku, kokį tikslą turi žmogus – nori pasveikti ar gauti nedarbingumą. Juk sergantis žmogus – gydosi, o gydo pas mus – gydytojai“, – tvirtina D.Dundulis.
Verslininkas taip pat pastebi, kad visuomet nedarbingumų padaugėja prieš Kalėdas, vasarą, dažniau žmonės ima sirgti ir prieš ilguosius savaitgalius.
„Mes žinome ir suprantame, kad žmogus gavo biuletenį ne visai gražiai, bet nieko padaryti negalime“, – atsidūsta „Norfos“ vadovas.
Sako, kad tai nebus privaloma
Tiesa, pati SAM pabrėžia, kad siūlomas sprendimas nebūtų privalomas darbdaviams – jiems paliekama teisė spręsti, ar leisti darbuotojui pasinaudoti pirmosiomis ligos dienomis be nedarbingumo pažymėjimo.
„Tokiu būdu siekiama skatinti socialinį dialogą, pasitikėjimą darbo santykiuose ir kartu mažinti administracinę naštą sveikatos sistemai.
Šis rengiamas įstatymo projektas derintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o praejusią savaitę susilaukė ir profesinių sąjungų palaikymo. Gavus Vyriausybės ir Seimo pritarimą, tokios galimybės atsirastų kitais metais“, – teigia ministerija.
