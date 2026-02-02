Įmonės vadovas: mus nukonkuravo
Naujienų portalo Lrytas kalbintas „Pajūrio autobusai“ vadovas Leonas Šiaulys paklaustas, kodėl 28 metus dirbanti bendrovė priėmė sprendimą atleisti net 28 žmones, jis neslepia, kad dabartinė konkurencinė aplinka – itin neparanki.
„Turėjome sutartį su Klapėdos keleiviniu transportu ir vasario 17 d. baigsis mūsų sutartis. Naujame konkurse – nedalyvaujame. Ten dalyvauja ne transporto pinigai, dalyvauja žmonės su dideliais pinigais. Kalbu apie bendroves. Jos turi galingus akcininkus, kurie, matyt, gali finansuoti veiklas. Mes esame per smulkūs, kad su jais varžytumėmės. Mes dirbome 30 metų, pasidarė per sunku konkuruoti“, – atvirai kalba L.Šiaulys.
Gali likviduoti visą įmonę
Verslininkas patikina, kad jei neatsiras rimtesnių užsakymų – šiemet „Pajūrio autobusų“ bendrovę gali ir likviduoti. „Užsidarysime gražiai, bankroto neskelbsime, planuojame tiesiog įmonę likviduoti“, – tvirtina „Pajūrio autobusų“ direktorius.
Pasiteiravus, ar vadovas planuoja nerti į kitą profesinę veiklą – jis atsako su šypsena: „Man 72 metai. Gal jau užteks. Suėjo lygiai 50 metų, kai dirbu transporto srityje“.
Daugiausia atleis vairuotojų
Užimtumo tarnybos (UŽT) atstovės Mildos Jankauskienės teigimu, jie jau gavo pranešimą iš „Pajūrio autobusai“ apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą. Įspėti 28 darbuotojai iš 35 dirbančiųjų.
Daugiausiai darbo neteks 24 autobusų vairuotojai.
„Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo šių metų vasario 17 d. iki kovo 31 d. Atleidimo priežastis – LR darbo kodekso 57 str. 1 d. – darbuotojo atliekama darbo funkcija tampa pertekline dėl priežasčių, susijusių su darbdavio veikla“, – nurodo M.Jankauskienė.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, įmonėje „Pajūrio autobusai“ 2025 m. gruodį vidutinis mokamas atlyginimas siekė 2 671,50 Eur (su mokesčiais).
2024 m. pardavimo pajamos siekė 3,3 mln. Eur, grynasis pelnas – 1 630 Eur.
