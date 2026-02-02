VerslasRinkos pulsas

Iš Lietuvos iškeliavo mėsos siunta su salmonelėmis: VMVT pradėjo tyrimą

2026 m. vasario 2 d. 17:03
Iš Lietuvos į Daniją iškeliavo vištienos siunta, kurioje aptikta salmonella spp bakterija. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teigimu, ją pardavė mėsos gamybos įmonė, kuri superka žaliavą iš įvairių tiekėjų. Šiuo metu atliekamas tyrimas bei atsekamumo procedūros.
Kaip naujienų portalui Lrytas sako VMVT specialistai, šiandien, vasario 2 d., Danijos atsakingos institucijos pranešė RASFF sistema pranešimą dėl vištienos filė iš Lietuvos, kurioje nustatyta salmonella spp.
„Šiuo atveju Lietuva buvo tiekėjas, o ne gavėjas. Informacija apie išplatinimo taškus renkama. Paaiškėjus daugiau informacijos, ji bus skelbiama švieslentėje prie šio pranešimo“, – teigia VMVT.
Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos. Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.
Nors dažniausiai ligą sukelia Salmonella Enteritidis ir Salmonella Typhimurium bakterijos, pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, susiję su kitomis rūšimis – S. Infantis, S. Kentucky, S. Livingstone ir kitomis. Dėl šios priežasties, nustačius bet kokios rūšies salmoneles Lietuvoje, siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą, užkrėsta produkcija nedelsiant atšaukiama iš rinkos ir uždraudžiama jos prekyba.
