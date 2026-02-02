Milijoniniai nuostoliai ir kratos: FNTT akiratyje – nelegalių automobilių importo schema

Tyrimas, kodiniu pavadinimu „Nimmersatt“ („Nepasotinamas“), apima JAV, Rusiją, Kanadą, Jungtinę Karalystę (JK), taip pat Europos Sąjungos (ES) šalis: Vengriją, Airiją, Belgiją, Bulgariją, Čekiją, Estiją, Vokietiją, Latviją, Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Ispaniją. Tyrimo pagrindas – Lietuvoje.
Tyrimo centre figūruoja nusikalstamas asmenų tinklas, kurio didelę narių dalį sudaro lietuviai, galėjęs kontrabanda iš JAV į ES vežti stipriai apgadintus automobilius ir juos parduoti išvengiant mažiausiai 30 mln. eurų mokesčių.
Įtariama, kad nusikalstamų schemų organizatoriai Lietuvoje galėjo legalizuoti daugiau nei 7,4 mln. eurų, gautų prekiaujant automobiliais ir nesumokant PVM.
Per praėjusią savaitę vykdytas kratas Klaipėdos regione buvo sulaikyti ir apklausti 25 asmenys, 5 iš jų skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, du iš jų suimti pagal Europos arešto orderį. Šie asmenys, įtariama, nelegaliai pirko ir perpardavė atgabentus automobilius, taip išvengdami mokėtinų mokesčių. Manoma, kad per pastaruosius penkerius metus kai kurie iš šių įtariamų automobilių prekeivių perpardavimui skirtų transporto priemonių galėjo įsigyti už 45 mln. eurų.
Per kratas rastas ir paimtas didelis kiekis elektroninių laikmenų, grynųjų pinigų, dokumentų, turinčių reikšmės ikiteisminiam tyrimui. Taip pat rasta ir paimta, įtariama, narkotinių medžiagų, brangių laikrodžių ir kitų prabangos daiktų. Operacijoje dalyvavo virš 120 FNTT pareigūnų, 15 Vokietijos pareigūnų, Europos deleguotieji prokurorai iš Vokietijos ir Lietuvos, Europol specialistai.
Kaip skelbta anksčiau, pirmasis šio tyrimo kratų ir sulaikymų etapas įvyko 2025 m. balandžio mėnesį. Tada buvo suimti pagrindiniai įtariamos nusikalstamos grupuotės vadovai ir su tuo susijusių įmonių direktoriai. Tuo metu gauta reikšminga informacija paskatino šį antrąjį tyrimo etapą.
Pardavinėti automobiliai remontuoti tik paviršutiniškai
Tyrimo metu surinktais duomenimis, suniokotus automobilius įtariamieji dideliais kiekiais pirkdavo iš draudimo kompanijų JAV aukcionuose, o vėliau siųsdavo juos į ES, į skirtingus uostus, įskaitant Antverpeną, Bremerhaveną, Klaipėdą ir Roterdamą.
Atvykę į Lietuvą sumaitoti automobiliai būdavo „kosmetiškai“ suremontuojami, kad atrodytų kaip nauji ir praeitų reikiamas techninės atestacijos procedūras. Po jų transporto priemonės, kaip niekada nepatyrę autoįvykių ar „profesionaliai suremontuotos“, būdavo parduodamos galutiniams vartotojams Vokietijoje ir kitose ES šalyse.
Tyrėjai nustatė, kad automobiliai dažnai turėdavo paslėptų pažeidimų ar kitų rimtų saugumo problemų, kaip oro pagalvių nebuvimas ir pan. Mažiau vertingos transporto priemonės būdavo parduodamos Rytų Europos rinkoms.
Vien Lietuvoje, skaičiuojama, buvo parduota mažiausiai 16,5 tūkst. automobilių už 144 mln. eurų.
Tokie automobiliai kelia rimtą pavojų Europos vartotojų saugumui, kurie perka transporto priemones net nežinodami, kad jos suremontuotos atmestinai ir „kosmetiškai“, nors sumoka kaip už apynaujus automobilius.
Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Europos prokuratūra, tęsiamas.