Šalčiai koreguoja oro uostų tvarkaraščius: stebimi vėlavimai, vienas skrydis atšauktas

Kaip matyti Vilniaus oro uostų skrydžių tvarkaraštyje, skrydžiai iš sostinės įvairiomis kryptimis vėlavo 15-35 min. Šiek tiek vėlavo skrydžiai ir iš Kauno oro uosto. Pavyzdžiui, orlaivis turėjęs skristi iš Kauno į Madridą, pakilo pusvaladžiu vėliau nei buvo suplanuota.
Kaip naujienų portalui Lrytas aiškina Lietuvos oro uostų atstovė Gabrielė Jakučionė, šaltuoju sezonu, apart kitų įprastų orlaivio paruošimo procedūrų, yra vykdomas nuledinimas. Procedūroms užtrunkant ilgiau, gali atsirasti nežymių vėlavimų.
„Lietuvos oro uostų komandos dirba sustiprintu režimu, kad galėtų tinkamai paruošti orlaivius, kilimo tūpimo taką ir perono dangas skrydžiams ir užtikrinti kiek įmanoma sklandesnį skrydžių aptarnavimą.
Svarbu pažymėti, kad sprendimus dėl konkrečių skrydžių vykdymo, vėlavimų ar atšaukimų priima oro linijos, įvertinusios visas aplinkybes.
Keleiviams rekomenduojame sekti savo skrydžio informaciją oro uosto interneto svetainėje, o kilus klausimams dėl skrydžio – kreiptis tiesiogiai į oro linijų bendrovę“, – teigia G.Jakučionė.
Pasak jos, skrydžiai iš Vilniaus į Kopenhagą ir iš Kopenhagos į Vilnių SK742/743 atšaukti dėl orlaivio techninių problemų.
